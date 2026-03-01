Baumann hofft auf Lehren: "Nicht schlecht für die Entwicklung"

SID 01.03.2026 • 06:32 Uhr Die Kraichgauer kassieren innerhalb von zwei Wochen zwei Rückschläge. Ein Negativtrend soll das nicht werden.

Oliver Baumann musste keine Sekunde überlegen. Macht er sich Sorgen nach nur einem Punkt aus den beiden Partien gegen die Abstiegskandidaten Köln und St. Pauli? "Nein, überhaupt nicht. Der Weg stimmt", sagte der Torhüter der TSG Hoffenheim mit Nachdruck in der Stimme. Die Leistung sei auch beim 0:1 (0:1) gegen die Kiezkicker "gut" gewesen. "Aber es haben ein paar Prozent gefehlt. Vielleicht ist es gar nicht schlecht für die Entwicklung und zum Schärfen der Sinne."

Nach acht Siegen in Serie und 148 Tagen verloren die Kraichgauer mal wieder ein Heimspiel. "Was kann ich meiner Truppe vorwerfen, außer das wir einmal nicht richtig aufpassen und vorne nicht effizient genug waren", führte Baumann aus: "Wir müssen von Spiel zu Spiel schauen und auf dem Weg bleiben, auf dem wir sind. Weil dieser Weg gut und richtig ist."