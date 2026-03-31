Bayer-Profi rechnet mit Abschied

SID 31.03.2026 • 16:45 Uhr Jonas Hofmann blickt realistisch auf seine Perspektive in Leverkusen. Eine Entscheidung über die Zeit danach steht noch aus.

Die Wege von Offensivspieler Jonas Hofmann und Fußball-Vizemeister Bayer Leverkusen werden sich nach der kommenden Saison wohl trennen.

„Der Verein hat mir mitgeteilt, dass aktuell der Vertrag über 2027 hinaus nicht verlängert werden soll. Das würde bedeuten, dass das nächste Jahr mein letztes in Leverkusen sein wird“, sagte Hofmann bei Sky.

Zukunft steht in den Sternen

Einen konkreten Plan für die Zeit danach hat der Angreifer noch nicht. Hofmann wird im kommenden Jahr 35 Jahre alt, denkt aber noch nicht an ein Karriereende. Er fühle sich „topfit. Ich stehe voll im Saft, deshalb soll es generell nicht zu Ende gehen. Wie es dann weitergeht, das steht noch in den Sternen“, sagte der ehemalige Nationalspieler (23 Länderspiele).

Hofmann war im Sommer 2023 für rund 13 Millionen Euro von Borussia Mönchengladbach nach Leverkusen gewechselt und zählte zur Meistermannschaft unter Xabi Alonso. In der laufenden Saison kommt der 33-Jährige wettbewerbsübergreifend auf 26 Einsätze (3 Tore, 3 Vorlagen), nachdem er in der Ligaphase zunächst nicht für die Champions League nominiert worden war.

Hofmann: Gute Rückmeldung