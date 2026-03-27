Bayern gibt Pavlovic-Update

Johannes Vehren 27.03.2026 • 15:01 Uhr Aufgrund einer Hüftverletzung ist Aleksandar Pavlovic nicht zum DFB-Team gereist. Am Freitag gibt der FC Bayern ein Verletzungsupdate.

Aleksandar Pavlovic steht wieder auf dem Platz! Wie der FC Bayern am Freitagmittag bekannt gegeben hat, absolvierte der Mittelfeldspieler am Morgen eine individuelle Einheit.

Eigentlich war der 21-Jährige für die deutsche Nationalmannschaft nominiert, er musste die Länderspiele aber wegen einer Hüftverletzung absagen.

Musiala und Davies ebenfalls mit individuellen Einheiten

Pavlovic „arbeitete nach seiner kurzen Pause erstmals wieder individuell, spulte sein Programm hochkonzentriert ab und befindet sich damit auf dem Weg zurück ins Teamtraining“, heißt es in der Mitteilung der Münchener.

Bereits im vergangenen Bundesliga-Heimspiel gegen Union Berlin fehlte der Bayern-Star.