Aleksandar Pavlovic steht wieder auf dem Platz! Wie der FC Bayern am Freitagmittag bekannt gegeben hat, absolvierte der Mittelfeldspieler am Morgen eine individuelle Einheit.
Bayern gibt Pavlovic-Update
Eigentlich war der 21-Jährige für die deutsche Nationalmannschaft nominiert, er musste die Länderspiele aber wegen einer Hüftverletzung absagen.
Musiala und Davies ebenfalls mit individuellen Einheiten
Pavlovic „arbeitete nach seiner kurzen Pause erstmals wieder individuell, spulte sein Programm hochkonzentriert ab und befindet sich damit auf dem Weg zurück ins Teamtraining“, heißt es in der Mitteilung der Münchener.
Bereits im vergangenen Bundesliga-Heimspiel gegen Union Berlin fehlte der Bayern-Star.
Nun herrscht Hoffnung, dass er rechtzeitig für die heiße Phase der Saison wieder fit ist. Schließlich steht nach der Länderspielpause direkt das Viertelfinale in der Champions League gegen Real Madrid an. Ebenfalls trainierten Jamal Musiala und Alphonso Davies wieder auf dem Rasen und absolvierten eine Einheit am Ball.