FC Bayern: Kompany gibt Update zu Kane

SID 13.03.2026 • 10:27 Uhr Der FC Bayern muss in Leverkusen auf zwei Torhüter verzichten. Gute Nachrichten gibt es hingegen von Harry Kane.

Der FC Bayern München setzt im Bundesliga-Spiel am Samstag (15.30 Uhr im LIVETICKER) bei Bayer Leverkusen wie erwartet auf Sven Ulreich im Tor. „Wir haben nicht einmal gezuckt, nicht eine Sekunde. Wir wissen, dass er es so gut macht wie die anderen beiden“, sagte Sportvorstand Max Eberl am Freitag über den Vertreter von Kapitän Manuel Neuer und Jonas Urbig.

Neuer (Muskelfaserriss) und Urbig (Gehirnerschütterung) stehen bis auf Weiteres nicht zur Verfügung. Torgarant Harry Kane ist dagegen nach einer vollen Trainingswoche wieder fit. „Wenn das Signal kommt von Harry, er kann, dann spielt er auch“, sagte Trainer Vincent Kompany.

Ulreich (37) nannte er eine „stabile Persönlichkeit und Torwart mit viel Erfahrung. Ulle hat es immer richtig gemacht im Training, jetzt soll er genau das zeigen im Spiel. Wir haben volles Vertrauen.“ Eberl ergänzte: „Er kennt die Rolle des Einspringens, er hat sie klaglos angenommen. Wir wissen um seine Qualität und dass er genau für solche Momente da ist.“

Davies und Musiala bald zurück

Den Bayern fehlen neben den beiden Torhütern auch Hiroki Ito (Muskelfaserriss), Alphonso Davies (Oberschenkel) und Jamal Musiala (Sprunggelenk). Kompany rechnet damit, dass ihm alle verletzten Spieler spätestens nach der Länderspielpause Ende März wieder zur Verfügung stehen. „Es sind keine langfristigen Verletzungen, es ist nur für die Jungs frustrierend, denn sie würden gerne dabei sein“, sagte er.