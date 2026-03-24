Bericht: Durchbruch bei Schlotterbeck und BVB!

SID 24.03.2026 • 12:49 Uhr Der 26-Jährige soll offenbar einen Vertrag bis 2031 unterschreiben - inklusive Ausstiegsklausel.

Borussia Dortmund macht im Bemühen um den Verbleib von Nationalspieler Nico Schlotterbeck offenbar entscheidende Fortschritte. Informationen der Bild-Zeitung zufolge ist ein neuer Vertrag bis 2031 „nahezu vollständig ausgehandelt“.

Der 26-jährige Schlotterbeck soll künftig bis zu 14 Millionen Euro pro Jahr verdienen können und eine Ausstiegsklausel für europäische Topklubs in Höhe von rund 60 Millionen Euro erhalten. Der BVB kommentierte den Bericht auf SID-Anfrage am Dienstag nicht.

SPORT1 hatte jüngst bereits von einer näher rückenden Vertragsverlängerung berichtet. Die Ausstiegsklausel könnte bereits ab 2027 greifen.

Sammer geht bereits von Schlotterbeck-Verbleib aus

Der BVB will um Schlotterbeck, der derzeit bei der Nationalmannschaft weilt, eine neue Mannschaft aufbauen.

„Dortmund ist in Epochen geprägt – und es steht eine neue Epoche an. Der Verein verändert sich gerade ein bisschen, und Schlotterbeck kann ein Gesicht einer Epoche werden“, sagte Klub-Berater Matthias Sammer bei Sky. „Ich sage, ich bin zutiefst davon überzeugt, dass er bei Borussia Dortmund bleibt.“