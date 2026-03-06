Bundesliga: 40 Millionen? Werder hofft auf Rekordtransfer mit Juwel

Jakob Lüers 06.03.2026 • 14:40 Uhr Der SV Werder Bremen steckt knietief im Abstiegskampf der Bundesliga. Nun spült der Verkauf eines Youngsters den Grün-Weißen womöglich eine Rekordsumme in die Kasse.

Das könnte einen echten Geldregen geben an der Weser! Der SV Werder Bremen hat seinem Innenverteidiger-Talent Karim Coulibaly offenbar eine Wechselfreigabe für den Sommer erteilt - sowohl Werder als auch Coulibaly streben einen Wechsel im Sommer an, wie die Bild berichtet.

Demnach kam es am Dienstag in Bremen zu einem Treffen zwischen Werders Manager Clemens Fritz und dem Berater Coulibalys, Nochi Hamasor aus Zypern, um den Abschied des 18 Jahre alten Innenverteidigers am Saisonende vorzubereiten.

Ablöse: Werder-Talent könnte Diego-Rekord brechen

Im Raum steht laut der Bild eine Ablöse zwischen 40 und 45 Millionen Euro, die der SVW für sein größtes Talent aufrufen will - sollte der Verbleib in der Bundesliga gelingen. Der aktuelle Marktwert von Coulibaly liegt laut Transfermarkt.de bei 20 Millionen Euro, also nur knapp der Hälfte.

Für Bremen wären 40 Millionen Euro eine astronomische Summe, der bisherige Rekordverkauf der Grün-Weißen ist noch immer der Brasilianer Diego, der 2009 für 27 Millionen Euro zu Juventus Turin gewechselt war.

Der Verkauf des gebürtigen Oldenburgers, egal ob für 20 oder 40 Millionen, könnte den chronisch klammen Bremern dringend benötigtes Geld in die Kassen spülen, war im Sommer doch der große Geldregen ausgeblieben. Das resultierte in den zahlreichen Leihgeschäften, die Fritz gezwungenermaßen durchdrücken musste.

Werder: Zieht es Coulibaly in die Premier League?