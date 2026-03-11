Bundesliga: BVB verlängert mit DFB-Star

Manfred Sedlbauer , Benjamin Zügner 11.03.2026 • 12:06 Uhr Borussia Dortmund bindet einen Nationalspieler langfristig. Damit beendet der BVB auch hartnäckige Wechselgerüchte.

Felix Nmecha bleibt bei Borussia Dortmund! Nach SPORT1-Informationen verlängert der sechsmalige Nationalspieler seinen bis 2028 laufenden Vertrag beim BVB vorzeitig um zwei weitere Jahre bis 2030.

Laut Berichten von Sky und der Bild soll Nmecha im Gehaltsgefüge in den Bereich der Top-Verdiener aufsteigen und auch weiterhin zentrale Säule des schwarz-gelben Konstrukts bleiben.

Schon jetzt steht der 25 Jahre alte Mittelfeldspieler in der laufenden Saison bei 38 wettbewerbsübergreifenden Pflichtspielen, erzielte dabei fünf Treffer und bereitete drei weitere vor.

BVB: Nmecha-Verlängerung wichtiges Zeichen

Gerade Sport-Geschäftsführer Lars Ricken und Präsident Joachim Watzke zählen zu Nmechas Befürwortern, auch eine WM-Nominierung von Bundestrainer Julian Nagelsmann liegt im Bereich des Möglichen.

Schon nach dem Bundesliga-Topspiel am vergangenen Samstag gegen Köln (2:1) hatte Nmecha in der Mixed Zone gesagt: „Ich bin 100 Prozent hier in Dortmund. Ich fühle mich wohl. Ich spiele viel. Ich bin Sebastian Kehl sehr dankbar, dass er mich damals hierher geholt hat.“

Nun haben die Bosse Nägel mit Köpfen für eine weitere Zukunft im BVB-Dress gemacht - und somit auch den hartnäckigen Gerüchten um einen Abgang zu Manchester City ein Ende bereitet.