El Mala nimmt Veränderung vor

Maximilian Huber 10.03.2026 • 18:16 Uhr Said El Mala nimmt eine Veränderung in seinem direkten Umfeld vor. Ein Trio aus der Premier League soll um den Offensivstar werben.

Said El Mala hat sich hinter den Kulissen neu aufgestellt und einen Beraterwechsel vollzogen.

SPORT1 kann einen Bericht des kicker bestätigen, wonach der Offensivspieler des 1. FC Köln fortan von seinen Eltern Sabrina und Mohammed vertreten wird. Die Zusammenarbeit mit seinem bisherigen Berater, der für die spanische Agentur Footfeel ISM tätig ist und auch Bruder Malek El Mala vertrat, wurde beendet.

Großes England-Interesse an El Mala

Ob die Veränderung auch mit Blick auf einen möglichen Transfer im Sommer 2026 getätigt wurde? Wie SPORT1 weiß, ist in erster Linie der englische Erstligist Brighton & Hove Albion am deutschen Nationalspieler interessiert. Der Klub hatte Köln bereits ein Angebot mit einer Ablösesumme von bis zu 30 Millionen Euro vorgelegt.

Ein Transfer kam nicht zustande, könnte im Sommer aber noch einmal ein Thema bei den Domstädtern werden. Wie der kicker berichtet, werben auch der FC Chelsea und Newcastle United intensiv um die Dienste des 19-Jährigen.