Bundesliga: 30 Millionen! Mega-Angebot für El Mala enthüllt

Manfred Sedlbauer , Maximilian Huber 04.02.2026 • 18:35 Uhr England-Klub Brighton & Hove Albion buhlt um Kölns Superjuwel Said El Mala. Der Klub aus der Premier League ist bereit, viel Geld für den DFB-Kicker in die Hand zu nehmen.

Verliert der 1. FC Köln in Said El Mala schon bald sein Superjuwel? Wie SPORT1 weiß, ist in erster Linie der englische Erstligist Brighton & Hove Albion am deutschen Nationalspieler interessiert.

Nach SPORT1-Informationen zeigt der England-Klub konkretes Interesse an einer Verpflichtung El Malas und haben Köln sogar ein Angebot von bis zu 30 Millionen Euro Ablöse vorgelegt.

Außerdem bieten die Südengländer El Mala rund 15 Millionen Euro Fixgehalt, durch mögliche Boni könnte dies sogar ansteigen. Bild berichtete zuerst.

Transfermarkt: 1. FC Köln hofft auf höhere Ablöse für El Mala

Ein Winterwechsel kam dennoch nicht zustande - unter anderem deshalb, weil sich der 1. FC Köln eine deutlich höhere Ablöse für den 19-Jährigen erhofft.

Sollte El Mala zum deutschen Aufgebot bei der Fußball-WM in Nordamerika gehören, dürften im Sommer auch andere Interessenten bei den Domstädtern anklopfen, die dazu bereit wären, eine deutlich höhere Ablöse zu zahlen.

Ohnehin blieb es im Winter ruhig um den Offensivspieler der Kölner. Es ist kein Geheimnis, dass das Juwel auf dem Zettel vieler Klubs in Europa steht. Ein richtig konkretes Angebot bis auf jenes aus Brighton hat den Bundesligisten nicht erreicht.

Brighton & Hove Albion heiß auf El Mala

Das dürfte auch damit zusammenhängen, dass El Mala unter Cheftrainer Lukas Kwasniok nicht immer gesetzt ist. Der 19-Jährige kam zwar in der laufenden Bundesliga-Saison in jedem Spiel zum Einsatz, stand dabei allerdings nur achtmal in der Startelf.