Bundesliga: Ex-Torwart Georg Koch ist tot

Die Fußball-Bundesliga trauert um Georg Koch. Der ehemalige Torhüter verstarb am Mittwoch nach schwerer, langer Krankheit im Alter von nur 54 Jahren. Das bestätigte Drittligist Viktoria Köln, für den Koch von 2022 bis 2023 als Torwarttrainer fungierte.
Ex-Torhüter Georg Koch ist tot
Koch war unheilbar an Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankt, von der bitteren Diagnose erfuhr er 2023. Die Ärzte erklärten ihm damals, er hätte vielleicht noch sechs Monate zu leben. Daraus wurden am Ende fast noch drei Jahre. „Man wird plötzlich aus dem Leben gerissen. Mit nur drei Sätzen. Ich wusste, dass ich kämpfen muss, das war immer so in meinem Leben [...]. Für mich stand fest: Aufgeben gibt es für mich nicht“, hatte er im September 2024 im exklusiven SPORT1-Interview gesagt.
In Deutschland hatte Koch für Fortuna Düsseldorf, Arminia Bielefeld, den 1. FC Kaiserslautern, Energie Cottbus und den MSV Duisburg gespielt. Insgesamt 213-mal stand er in der Bundesliga auf dem Platz und blieb 48-mal ohne Gegentor. International lief der einstige Torhüter für Eindhoven, Dinamo Zagreb und Rapid Wien auf.
Im Herbst 2024 hatte Koch ein Benefizspiel zwischen seinem Heimatverein VfR Marienfeld und Zweitligist Fortuna Düsseldorf organisiert. Die Einnahmen wurden an die Kinderkrebshilfe St. Augustin gespendet.