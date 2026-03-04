Bundesliga: Ex-Torwart Georg Koch ist tot

Koch war unheilbar an Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankt, von der bitteren Diagnose erfuhr er 2023. Die Ärzte erklärten ihm damals, er hätte vielleicht noch sechs Monate zu leben. Daraus wurden am Ende fast noch drei Jahre. „Man wird plötzlich aus dem Leben gerissen. Mit nur drei Sätzen. Ich wusste, dass ich kämpfen muss, das war immer so in meinem Leben [...]. Für mich stand fest: Aufgeben gibt es für mich nicht“, hatte er im September 2024 im exklusiven SPORT1-Interview gesagt.