Bundesliga: Freche Olise-Aktion mit BVB-Flagge!

Michael Olise hat beim Erfolg des FC Bayern im Klassiker gegen Borussia Dortmund nicht seinen besten Tag erwischt - nach dem entscheidenden Moment jubelte der französische Superstar aber dennoch euphorisch.
Freche Aktion von Olise mit BVB-Flagge
Michael Olise jubelt beim Sieg des FC Bayern im Dortmund-Stadion auf ungewöhnliche Weise. Nicht allen Fans gefällt das.
Dabei entschied sich Olise auch zu einer Aktion, die so manchem Dortmund-Fan womöglich nicht allzu gut gefallen haben dürfte.
Gemeinsam mit dem Siegtorschützen zum 3:2, Joshua Kimmich, stürmte Olise zum Gästeblock, wo er zusammen mit den herbeieilenden Kollegen feierte. In der Jubeltraube löste sich dabei die an der Eckfahne angebrachte Dortmund-Flagge und landete bei Olise.
Einige Fans von Olise-Aktion nicht begeistert
Dieser blickte kurz irritiert, weil ihm die Flagge über das Gesicht strich - dann entschied er sich dafür, das BVB-Utensil in die Luft zu schleudern. Die Flagge landete letztlich am Boden.
Im Netz sorgte die Aktion bei beiden Fanlagern für Beachtung. Während einige Anhänger der Münchner den ungewöhnlichen Olise-Jubel feierten, zeigten sich Teile der BVB-Fans verärgert.