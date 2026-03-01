Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Bundesliga
Bundesliga
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
WEISSE WESTE
TEAMS
TORJÄGER
Bundesliga>

Bundesliga: Freche Olise-Aktion mit BVB-Flagge!

Freche Aktion von Olise mit BVB-Flagge

Michael Olise jubelt beim Sieg des FC Bayern im Dortmund-Stadion auf ungewöhnliche Weise. Nicht allen Fans gefällt das.
Bayerns Michael Olise verspringt beim Aufwärmen vor der Pokal-Partie gegen RB Leipzig der Ball, und als er ihn aus der Luft pflücken will, droht die Kollision mit seinem Trainer Vincent Kompany.
SPORT1
Michael Olise jubelt beim Sieg des FC Bayern im Dortmund-Stadion auf ungewöhnliche Weise. Nicht allen Fans gefällt das.

Michael Olise hat beim Erfolg des FC Bayern im Klassiker gegen Borussia Dortmund nicht seinen besten Tag erwischt - nach dem entscheidenden Moment jubelte der französische Superstar aber dennoch euphorisch.

Dabei entschied sich Olise auch zu einer Aktion, die so manchem Dortmund-Fan womöglich nicht allzu gut gefallen haben dürfte.

Gemeinsam mit dem Siegtorschützen zum 3:2, Joshua Kimmich, stürmte Olise zum Gästeblock, wo er zusammen mit den herbeieilenden Kollegen feierte. In der Jubeltraube löste sich dabei die an der Eckfahne angebrachte Dortmund-Flagge und landete bei Olise.

Einige Fans von Olise-Aktion nicht begeistert

Dieser blickte kurz irritiert, weil ihm die Flagge über das Gesicht strich - dann entschied er sich dafür, das BVB-Utensil in die Luft zu schleudern. Die Flagge landete letztlich am Boden.

Im Netz sorgte die Aktion bei beiden Fanlagern für Beachtung. Während einige Anhänger der Münchner den ungewöhnlichen Olise-Jubel feierten, zeigten sich Teile der BVB-Fans verärgert.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite