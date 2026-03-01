Bundesliga: Freche Olise-Aktion mit BVB-Flagge!

SPORT1 01.03.2026 • 09:44 Uhr Michael Olise jubelt beim Sieg des FC Bayern im Dortmund-Stadion auf ungewöhnliche Weise. Nicht allen Fans gefällt das.

Michael Olise hat beim Erfolg des FC Bayern im Klassiker gegen Borussia Dortmund nicht seinen besten Tag erwischt - nach dem entscheidenden Moment jubelte der französische Superstar aber dennoch euphorisch.

Dabei entschied sich Olise auch zu einer Aktion, die so manchem Dortmund-Fan womöglich nicht allzu gut gefallen haben dürfte.

Gemeinsam mit dem Siegtorschützen zum 3:2, Joshua Kimmich, stürmte Olise zum Gästeblock, wo er zusammen mit den herbeieilenden Kollegen feierte. In der Jubeltraube löste sich dabei die an der Eckfahne angebrachte Dortmund-Flagge und landete bei Olise.

Einige Fans von Olise-Aktion nicht begeistert

Dieser blickte kurz irritiert, weil ihm die Flagge über das Gesicht strich - dann entschied er sich dafür, das BVB-Utensil in die Luft zu schleudern. Die Flagge landete letztlich am Boden.