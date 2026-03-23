Bundesliga: Götze-Entscheidung gefallen

Julius Schamburg , Benjamin Zügner 23.03.2026 • 18:09 Uhr Zuletzt gab es bei Eintracht Frankfurt Wirbel um Mario Götze. Trotzdem wird er bei der SGE einen neuen Vertrag unterschreiben.

Trotz der jüngsten Ungereimtheiten dürfen sich die Fans von Eintracht Frankfurt über eine gute Nachricht freuen: Nach SPORT1-Informationen verlängert Mario Götze seinen Vertrag vorzeitig bis 2027. Sky berichtete zuerst.

Zwar hat der einstige Nationalspieler den neuen Kontrakt noch nicht unterschrieben, nachdem man sich bei den Rahmenbedingungen einig ist, sollen Unterschrift und offizielle Verkündung jedoch noch in dieser Woche folgen.

Eintracht Frankfurt: Götze verlängert – trotz Nicht-Nominierung für Riera-Kader

Damit setzt der 33-Jährige ein klares Zeichen, bekennt sich zur SGE – und zeigt sich unbeeindruckt von den Ereignissen der vergangenen Tage. Eintracht-Coach Albert Riera hatte Götze für das Bundesliga-Spiel gegen Mainz am Sonntag (1:2) aus dem Kader gestrichen und so für viel Unverständnis gesorgt.

Riera sagte vor dem Spiel bei DAZN: „Mario hatte unter der Woche auch ein paar körperliche Probleme und war nicht immer bei 100 Prozent.“

Krösche: „Mario ist ein extrem wichtiger Spieler“

Dass Götze für die Eintracht dennoch unverzichtbar bleibt, hatte Sportvorstand Markus Krösche bereits am Samstagabend im ZDF-Sportstudio angedeutet: „Mario ist für uns ein extrem wichtiger Spieler. Nicht nur auf dem Feld, sondern auch außerhalb des Feldes“.,0

Der Eintracht-Boss fügte an: „Wir haben eine sehr junge Mannschaft. Mario hat schon so viele Situationen in seinem Leben erlebt, wo er jungen Spielern auch Halt und Ratschläge geben kann. Von daher ist Mario ein extrem wichtiger Spieler.“