Bundesliga heute: Bayern - Gladbach LIVE im TV, Liveticker & Livestream - Gewinnt Bayern auch ohne Kane?

SPORT1 06.03.2026 • 17:30 Uhr FC Bayern München empfängt heute Borussia Mönchengladbach. Der Anstoß ist um 20:30 Uhr in der Allianz Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Freitag (Anstoß 20:30 Uhr) empfängt der FC Bayern München Borussia Mönchengladbach in der heimischen Allianz Arena.

Rekordmeister Bayern tritt mit vier Bundesliga-Siegen in Serie an und hat in den vergangenen drei Pflichtpartien gegen die Fohlen kein Gegentor kassiert. Auch der direkte Vergleich spricht klar für die Gastgeber: Die letzten fünf Aufeinandertreffen entschied der Titelverteidiger allesamt für sich. Borussia Mönchengladbach konnte hingegen nur eines der vergangenen fünf Ligaspiele gewinnen und steht vor einer anspruchsvollen Aufgabe beim Tabellenführer.

Bayern - Gladbach LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Unter Trainer Vincent Kompany, der heute Abend wieder auf der Bank Platz nimmt, präsentiert sich der FC Bayern enorm torhungrig: In jedem der letzten sieben Ligaspiele gelang mindestens ein Treffer nach der Pause.

Fehlen wird dem FC Bayern jedoch Superstar Harry Kane, der einen Schlag auf die Wade abbekommen hat und ausfallen wird.

Gladbachs Personallage und jüngster Befreiungsschlag

Borussia Mönchengladbach reist mit gemischten Gefühlen an. Trainer Eugen Polanski muss erneut auf Robin Hack verzichten, der sich nach seiner Knieverletzung nun einen Muskelfaserriss im Adduktorenbereich zuzog.

Hoffnung macht dagegen die Rückkehr von Nathan Ngoumou ins Mannschaftstraining, auch wenn der Offensivspieler laut Polanski „noch sehr weit weg vom Bundesliga-Kader“ ist. Immerhin gelang den Fohlen am vergangenen Spieltag ein 1:0-Heimsieg über Union Berlin durch den späten Foulelfmeter von Kevin Diks – der erste Dreier nach zuvor sieben sieglosen Partien. An die jüngsten Gastspiele in München haben die Rheinländer indes keine guten Erinnerungen: In den letzten drei Begegnungen in der Allianz Arena gelang ihnen kein Torerfolg.

Wird FC Bayern München gegen Borussia Mönchengladbach heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird FCB gegen BMG im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: FC Bayern München gegen Borussia Mönchengladbach im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: FC Bayern München gegen Borussia Mönchengladbach im Liveticker bei SPORT1.