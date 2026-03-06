FC Bayern: Neuling nimmt offenbar Kane-Platz ein

SPORT1 06.03.2026 • 13:28 Uhr Der FC Bayern muss gegen Borussia Mönchengladbach auf Harry Kane verzichten und vergibt den frei gewordenen Platz im Kader offenbar an einen Youngster, der ein kleines Wunder erlebt.

Das wäre eine erstaunliche Geschichte: Der Teenager Maycon Cardozo steht offenbar vor der Premiere im Spieltagskader des FC Bayern. Wenige Tage nach der Unterzeichnung eines Fördervertrags soll der 17-Jährige beim Freitagsspiel gegen Borussia Mönchengladbach (20.30 Uhr im LIVETICKER) zum Aufgebot gehören.

Wie die Bild-Zeitung und Sky übereinstimmend berichten, nimmt Trainer Vincent Kompany den Youngster mit dem ungewöhnlichen Werdegang als Ersatz für Harry Kane mit. Der Superstar kann wegen eines Schlags auf die Wade nicht mitwirken und macht so einen Platz im Team frei.

Cardozo hatte erst vor wenigen Tagen für mehrere Jahre in München unterschrieben. Der Brasilianer, der einen Teil seiner Kindheit in Thailand verbracht hat, schloss sich 2024 dem FC Bayern World Squad an.

Aus Bangkok in den Bayern-Kader

Dabei handelt es sich um eine internationale U19-Auswahl der Münchner, die vom Ex-Stürmer Roy Makaay betreut wird. Sie soll Spielern aus der ganzen Welt dabei helfen, den Traum vom Profifußball wahrzumachen. In einigen Fällen erfüllten sich die Hoffnungen sogar bereits, einen Spieler für die erste Mannschaft der Bayern hat das Projekt aber bisher nicht hervorgebracht.

Das könnte sich dank Cardozo nun ändern: In der Winterpause machte der nur 1,65 Meter große Dribbler, der zuvor für den Bangkok Christian College FC gespielt hatte, bereits den Sprung in die zweite Mannschaft des Rekordmeisters.