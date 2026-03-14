Bundesliga: Kovacs Plan geht auf! Adeyemi trifft bei BVB-Sieg

Johannes Vehren 14.03.2026 • 17:23 Uhr Der BVB erfüllt seine Pflichtaufgabe in der Bundesliga gegen den FC Augsburg. Karim Adeyemi leitet den Heimsieg für Borussia Dortmund ein.

Borussia Dortmund hat in der Bundesliga die nächsten drei Punkte eingefahren! Am Samstagnachmittag besiegte die Mannschaft von Trainer Niko Kovac den FC Augsburg vor heimischer Kulisse mit 2:0 (1:0).

Den Führungstreffer erzielte Karim Adeyemi nach Vorlage von Maximilian Beier in der 13. Minute. Kovac sorgte im Vorfeld der Partie für eine große Stürmer-Überraschung, denn sowohl Serhou Guirassy als auch Fábio Silva nahmen zunächst auf der Ersatzbank Platz.

BVB: Beier und Adeyemi bilden Sturmduo

Dafür bildeten Beier und Adeyemi das Sturmduo. Dieser Kovac-Schachzug zahlte sich direkt aus. Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit war Adeyemi sehr auffällig und verzeichnete alleine insgesamt vier Abschlüsse.

In der 32. Minute war der Nationalspieler nah an seinem zweiten Treffer dran: Beier und Marcel Sabitzer leiteten den Ball jeweils mit der Hacke zum 24-Jährigen weiter, welcher mit seinem Schuss das Lattenkreuz traf. FCA-Keeper Finn Dahmen wäre machtlos gewesen.

BVB-Juwel mit erstem Profitor

Kurz nach dem Seitenwechsel gab es einen kleinen Schreckmoment, denn Dortmunds Felix Nmecha lief unabsichtlich Schiedsrichter Bastian Dankert um, welcher zunächst durchschnaufen musste und sich hinsetzte. Nach wenigen Augenblicken ging es für den Unparteiischen unverletzt weiter.