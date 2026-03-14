Tor-Premiere für Luca Reggiani! Das Juwel von Borussia Dortmund hat am Samstagnachmittag beim 2:0-Heimsieg gegen den FC Augsburg seinen ersten Treffer für die Profis der Schwarz-Gelben erzielt.
BVB-Juwel feiert Tor-Premiere
BVB-Juwel Luca Reggiani erzielt im Heimspiel gegen den FC Augsburg sein erstes Profitor für Borussia Dortmund. Der 18-Jährige kann sein Glück gar nicht fassen.
In der 59. Minute bekamen die Hausherren eine Ecke von der linken Seite zugesprochen. Julian Ryerson brachte den Ball herein, Reggiani stand perfekt und nickte mustergültig zum 2:0 ein.
Kovac gibt BVB-Juwel das Vertrauen
Der 18-Jährige schien sein Glück kaum fassen zu können und rannte wie wild in Richtung Dortmunder Ersatzbank. Seine Teamkollegen freuten sich überschwänglich mit dem Verteidiger.
Anfang Februar hatte Reggiani sein Bundesliga-Debüt gegeben, zählt seither zum Kader von Trainer Niko Kovac. Das Spiel gegen Augsburg ist sein fünftes Pflichtspiel für den BVB.
Am Samstagnachmittag rotierte das Juwel in die Startelf, nachdem Ramy Bensebaini in der Vorwoche in Köln seine fünfte Gelbe Karte gesehen hatte.