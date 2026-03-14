BVB-Juwel feiert Tor-Premiere

Johannes Vehren 14.03.2026 • 17:09 Uhr BVB-Juwel Luca Reggiani erzielt im Heimspiel gegen den FC Augsburg sein erstes Profitor für Borussia Dortmund. Der 18-Jährige kann sein Glück gar nicht fassen.

Tor-Premiere für Luca Reggiani! Das Juwel von Borussia Dortmund hat am Samstagnachmittag beim 2:0-Heimsieg gegen den FC Augsburg seinen ersten Treffer für die Profis der Schwarz-Gelben erzielt.

In der 59. Minute bekamen die Hausherren eine Ecke von der linken Seite zugesprochen. Julian Ryerson brachte den Ball herein, Reggiani stand perfekt und nickte mustergültig zum 2:0 ein.

Kovac gibt BVB-Juwel das Vertrauen

Der 18-Jährige schien sein Glück kaum fassen zu können und rannte wie wild in Richtung Dortmunder Ersatzbank. Seine Teamkollegen freuten sich überschwänglich mit dem Verteidiger.

Anfang Februar hatte Reggiani sein Bundesliga-Debüt gegeben, zählt seither zum Kader von Trainer Niko Kovac. Das Spiel gegen Augsburg ist sein fünftes Pflichtspiel für den BVB.