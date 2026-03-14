Bundesliga: Kuriose Szene! BVB-Star "bekommt Rot"

Jakob Lüers 14.03.2026 • 20:55 Uhr Beim 2:0-Sieg von Borussia Dortmund kollidiert Felix Nmecha unglücklich mit dem Schiedsrichter. Nach dem Spiel gibt es eine spezielle Wiedergutmachung.

Kuriose Szene um Felix Nmecha! Der Nationalspieler gewann mit Borussia Dortmund am Samstag 2:0 gegen den FC Augsburg und festigte damit Platz zwei der Tabelle. Nmecha sorgte dabei für Aufsehen - zusammen mit dem Unparteiischen Bastian Dankert.

Denn beim Kampf um den Ball prallte Dortmunds Mittelfeldmann mit voller Wucht in den Schiedsrichter. Dankert ging zu Boden, blieb kurz liegen, konnte die Partie aber kurze Zeit später fortsetzen. „Mir hat’s überhaupt nicht wehgetan. Ich glaube, nur seinem Rücken“, schmunzelte Nmecha nach der Partie.

Nmecha bekommt Rote Karte - und verschenkt Trikot

„Ich hoffe, dass er okay ist“, sagte der 25-Jährige und ergänzte mit einem Augenzwinkern: „Ich hätte den Ball gekriegt.“

Für die beiden Unfallbeteiligten gab es nach Ende der Partie dann eine Wiedergutmachung der besonderen Art: Nmecha schenkte Dankert sein Trikot, im Gegenzug erhielt er - rein symbolisch und ohne sportliche Konsequenz - die Rote Karte vom Referee.