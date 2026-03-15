Bundesliga: Mainz mit Botschaft an verletzten Silas

Jakob Lüers 15.03.2026 • 16:17 Uhr Gegen Werder Bremen bringt Paul Nebel Mainz 05 bereits nach wenigen Minuten in Führung - und schickt anschließend eine emotionale Botschaft an seinen verletzten Teamkollegen Silas.

Der FSV Mainz 05 hat im Bundesligaspiel gegen Werder Bremen einen echten Traumstart erlebt. Bereits nach fünf Minuten köpfte Paul Nebel die Gäste im Weserstadion zur 1:0-Führung - und jubelte anschließend emotional.

Denn Nebel sendete nach seinem Treffer einen ganz speziellen Gruß an seinen Teamkollegen Silas, der sich jüngst in der Europa Conference League schwer verletzt und einen Schien- und Wadenbeinbruch zugezogen hatte.

Tolle Geste: Mainz-Star reckt Trikot in die Höhe

Nebel rannte im Anschluss an das Tor zielsicher zur Mainzer Bank, wo er sich ein Trikot des verletzten Silas schnappte und damit zum Mainzer Auswärtsblock sprintete. Fast alle FSV-Spieler versammelten sich um Nebel, der das Shirt mit der Nummer 26 hochreckte. Die Mainzer Fans und Spieler applaudierten.