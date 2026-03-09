Bundesliga: "Wir haben Diego gebeten, diese Aufgabe zu übernehmen"

Diego Benaglio übernimmt beim VfL Wolfsburg eine neue Rolle im operativen Geschäft. Der frühere Torhüter folgt auf Geschäftsführer Peter Christiansen – zumindest übergangsweise. Das bestätigte Aufsichtsratschef Sebastian Rudolph am Montag auf einer Pressekonferenz.
Neue Aufgabe für Klub-Legende
„Wir haben im Aufsichtsrat beschlossen und Diego Benaglio gebeten, diese Aufgabe mit seiner sportlichen Expertise zu übernehmen“, erklärte Rudolph: „Mit seiner sportlichen Expertise noch enger an das Team zu rücken, als Bindeglied zu Dieter Hecking, zu Pirmin Schwegler (Sportdirektor, Anm. d. Red.) sowie zur Mannschaft und zum Stab.“
Bundesliga: Benaglio wurde mit Wolfsburg Meister
Benaglio bekleidet den Posten fürs Erste bis zum Saisonende, behält parallel seinen Sitz im Aufsichtsrat und soll dem neuen Coach Hecking Rückendeckung geben. Die Wolfsburger stecken in der Bundesliga mitten im Abstiegskampf und belegen derzeit Rang 17. Nach der anhaltenden sportlichen Krise mussten am Sonntag sowohl Christiansen als auch Trainer Daniel Bauer ihre Posten räumen.
Der 42 Jahre alte Schweizer stand von 2008 bis 2017 bei den Niedersachsen zwischen den Pfosten, absolvierte 321 Pflichtspiele und wurde 2009 sensationell deutscher Meister. Anfang Juli 2026 kehrte er zum Verein zurück und übernahm einen Platz im Aufsichtsrat.