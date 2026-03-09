Bundesliga: "Wir haben Diego gebeten, diese Aufgabe zu übernehmen"

SPORT1 09.03.2026 • 12:52 Uhr Nach dem Aus von Geschäftsführer Peter Christiansen sorgt der VfL Wolfsburg für Klarheit. Die Aufgabe des Dänen übernimmt vorerst der frühere Torhüter Diego Benaglio.

Diego Benaglio übernimmt beim VfL Wolfsburg eine neue Rolle im operativen Geschäft. Der frühere Torhüter folgt auf Geschäftsführer Peter Christiansen – zumindest übergangsweise. Das bestätigte Aufsichtsratschef Sebastian Rudolph am Montag auf einer Pressekonferenz.

„Wir haben im Aufsichtsrat beschlossen und Diego Benaglio gebeten, diese Aufgabe mit seiner sportlichen Expertise zu übernehmen“, erklärte Rudolph: „Mit seiner sportlichen Expertise noch enger an das Team zu rücken, als Bindeglied zu Dieter Hecking, zu Pirmin Schwegler (Sportdirektor, Anm. d. Red.) sowie zur Mannschaft und zum Stab.“

Bundesliga: Benaglio wurde mit Wolfsburg Meister

Benaglio bekleidet den Posten fürs Erste bis zum Saisonende, behält parallel seinen Sitz im Aufsichtsrat und soll dem neuen Coach Hecking Rückendeckung geben. Die Wolfsburger stecken in der Bundesliga mitten im Abstiegskampf und belegen derzeit Rang 17. Nach der anhaltenden sportlichen Krise mussten am Sonntag sowohl Christiansen als auch Trainer Daniel Bauer ihre Posten räumen.