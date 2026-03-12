Bundesliga: Reitz-Entscheidung wohl gefallen

Maximilian Huber 12.03.2026 • 14:15 Uhr Rocco Reitz wird Borussia Mönchengladbach voraussichtlich im Sommer verlassen. Das deutet Sportdirektor Rouven Schröder am Donnerstag an.

Rocco Reitz wird Borussia Mönchengladbach mit großer Wahrscheinlichkeit im Sommer verlassen. Das deutete Sportchef Rouven Schröder am Donnerstag auf der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen den FC St. Pauli an.

Ein Verbleib des Mittelfeldspielers am Niederrhein sei „sehr, sehr unwahrscheinlich“, sagte Schröder. Er betonte jedoch auch, dass es am Ende für alle beteiligten Parteien passen muss.

Reitz-Wechsel nach Leipzig steht bevor

Bereits seit geraumer Zeit wird der 23-Jährige mit einem Wechsel zu RB Leipzig in Verbindung gebracht. Laut Sky steht eine Ablöse von rund 20 Millionen Euro plus möglicher Boni im Raum. Bei den Sachsen könnte Reitz die Rolle von Xaver Schlager einnehmen, der RB verlassen wird.

„Es ist schon ein längeres Thema, weil Rocco sehr gefragt ist. Es ist klar, dass wir uns ausrichten müssen für die Zukunft“, sagte der Sportchef und ergänzte, dass „noch nichts entschieden“ sei.

Dass die Thematik rund um den Abgang von Reitz mitten in der Phase des Abstiegskampfes aufkommt, sei innerhalb der Mannschaft kein Thema. Es herrsche „totale Professionalität“, die das Team im Kampf um den Klassenerhalt auch zwingend benötige, so der 50-Jährige.