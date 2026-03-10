FC Bayern: "Soldat" Kimmich beeindruckt Tel

David Funk 10.03.2026 • 20:56 Uhr Mathys Tel spricht in einem Podcast über seine Zeit beim FC Bayern. Dort beeindruckte ihn vor allem „Soldat“ Joshua Kimmich.

Ex-Bayern-Stürmer Mathys Tel hat in einem Podcast mit dem französischen Twitch-Streamer und YouTuber Zakaria Haddad unter anderem über seine Zeit beim FC Bayern München gesprochen.

Tel war im Juli 2022 von Stade Rennes an die Säbener Straße gewechselt. Ein Akteur hatte sich bei den ersten Trainingseinheiten in der bayerischen Landeshauptstadt besonders in Tels Gedächtnis gebrannt.

Tel über Kimmich: „Wie ein Soldat“

„Derjenige, der mich persönlich am meisten beeindruckt hat, war Kimmich. Seine Arbeitsmoral hat mich vom zweiten Tag an beeindruckt“, schilderte der Angreifer.

Tel hatte auch einen Vergleich zur Arbeitsmoral und Einstellung des Kapitäns der deutschen Nationalmannschaft parat. „Sehr militärisch. Er ist wie ein Soldat“, beschrieb er.

Der inzwischen bei den Tottenham Hotspur aktive Franzose führte aus: „Wir machten eine Passübung – nur eine lockere Passübung – und plötzlich schrie er: ‚Pass ernsthaft!‘“

Für Tel war dies ein Musterbeispiel an Professionalität und Einstellung: „Ich hörte auf zu scherzen und begann, es ernst zu nehmen. Ich dachte mir: ‚Was für ein Empfang!‘“

Aber Tel fühlte sich davon nicht angegriffen - im Gegenteil: „Ich rief sofort begeistert meinen Agenten an und auch meine Familie und sagte ihnen: ‚Ja, hier meinen sie es ernst.‘“

FC Bayern: Im Schatten von Kane

Trotz der musterhaft vorgelebten Einstellung von Kimmich gelang Tel der große Durchbruch beim deutschen Rekordmeister nicht. In seiner persönlich besten Spielzeit 2023/24 gelangen ihm zehn Treffer in wettbewerbsübergreifend 40 Spielen.

Im Schatten von Harry Kane trat Tel dessen Wechsel in entgegengesetzter Richtung an. Im Februar 2025 wurde er zunächst an die Spurs verliehen, bis er im darauffolgenden Sommer für 35 Millionen Euro fest nach London wechselte.