Premier League: Tottenham schiebt Tel-Wechsel wohl den Riegel vor

SPORT1 31.01.2026 • 11:09 Uhr Ex-Bayern-Star Mathys Tel kommt nach seinem Wechsel zu Tottenham noch nicht wie gewünscht in Fahrt. Einem Winterwechsel des Franzosen schieben die Spurs wohl dennoch einen Riegel vor.

Nach seinem Wechsel vom FC Bayern München zu Tottenham Hotspur kommt Stürmer Mathys Tel noch nicht wie erhofft in Fahrt. In 21 Pflichtspiel-Einsätzen in der laufenden Saison stand er lediglich achtmal in der Startelf und erzielte wettbewerbsübergreifend drei Tore.

Wie Sky berichtet, kommt ein Winterwechsel des jungen Franzosen dennoch nicht infrage. Dem Bericht zufolge schoben die Spurs einem festen Verkauf oder einem Leih-Modell einen Riegel vor.

Neben Paris FC sollen mehrere Klubs aus England und Spanien konkretes Interesse an einer Verpflichtung von Tel bekundet haben. Spurs-Cheftrainer Thomas Frank hat dem Bericht zufolge mit dem Franzosen in den vergangenen Tagen ein klärendes Gespräch über seine Situation geführt und klargemacht, warum ihm der Klub keine Freigabe für einen Wechsel erteilen würde.