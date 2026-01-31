Premier League: Tottenham schiebt Tel-Wechsel wohl den Riegel vor

Nach seinem Wechsel vom FC Bayern München zu Tottenham Hotspur kommt Stürmer Mathys Tel noch nicht wie erhofft in Fahrt. In 21 Pflichtspiel-Einsätzen in der laufenden Saison stand er lediglich achtmal in der Startelf und erzielte wettbewerbsübergreifend drei Tore.
Wohl kein Winterwechsel für Tel
Wie Sky berichtet, kommt ein Winterwechsel des jungen Franzosen dennoch nicht infrage. Dem Bericht zufolge schoben die Spurs einem festen Verkauf oder einem Leih-Modell einen Riegel vor.
Neben Paris FC sollen mehrere Klubs aus England und Spanien konkretes Interesse an einer Verpflichtung von Tel bekundet haben. Spurs-Cheftrainer Thomas Frank hat dem Bericht zufolge mit dem Franzosen in den vergangenen Tagen ein klärendes Gespräch über seine Situation geführt und klargemacht, warum ihm der Klub keine Freigabe für einen Wechsel erteilen würde.
Tel war erst im Sommer 2025 für 35 Millionen Euro vom FC Bayern nach London gewechselt. In den ersten fünf Premier-League-Spielen 2026 stand der Stürmer dreimal in der Startelf und erzielte gegen Bournemouth sein drittes Saisontor. In London ist der 20-Jährige mit einem Vertrag bis 2031 ausgestattet.