Bundesliga: Weltmeister schwärmt vom "außergewöhnlichen" El Mala

Mette Bech 01.03.2026 • 21:14 Uhr Über die Rolle des Stürmers Said El Mala wird in aller Munde diskutiert. Die Kölner-Fans wollen ihr Juwel in der Startaufstellung sehen. Jürgen Kohler erklärt im Doppelpass, warum er den Fans zustimmt.

Nach seinem überragenden Saisonstart ist Said El Mala aktuell kein unangefochtener Stammspieler beim 1. FC Köln mehr. Bei der 0:2-Niederlage beim FC Augsburg kam das Top-Talent erneut nur von der Bank.

Dass El Mala aktuell oft nur von der Bank kommt, stößt bei vielen Fans des FC auf Unverständnis. Und auch Jürgen Kohler, der in seiner aktiven Profikarriere unter anderem beim 1. FC Köln spielte, kann nicht so ganz verstehen, warum der Offensivspieler aktuell so selten in der Startelf steht.

Im SPORT1-Doppelpass sprach Kohler über das „leidige Thema mit Said El Mala“. Er frage sich, was mit dem jungen Stürmer passieren wird, und betonte, wie zentral das Thema sei.

Kohler bezeichnete ihn als „außergewöhnlichen“ Spieler und meinte, dass die Fans „ihn gerne öfter in der Anfangsformation sehen“ wollen. „Ich glaube, dass er ein Spieler ist, der einfach spielen muss. Er hat die beste Qualität, von allen Spielern, die dort im Offensivbereich vorhanden sind“, analysierte der Weltmeister von 1990 im Doppelpass.

Bundesliga: Kohler wird bei El Mala deutlich

Der 19-Jährige steht noch am Anfang seiner aktiven Profikarriere. Kohler ist sich allerdings sicher, dass das Alter keine Rolle spiele, wenn es um die Leistungsfähigkeit auf dem Platz gehe.

„Es ist entscheidend, ob ein Spieler gut oder schlecht ist. Dieser Spieler ist außergewöhnlich“, stellte der 60-Jährige klar.

Bei der 0:2 Niederlage gegen den FC Augsburg stand El Mala erneut nicht in der Startelf. Kwasniok begründete diese Entscheidung mit Oberschenkel-Problemen in den vergangenen Trainingseinheiten.

„Er hat keinen einzigen Sprint ziehen können in dieser Woche. Da war eine halbe Stunde Spielzeit das, was ich vertreten konnte“, sagte der Köln-Trainer nach dem Spiel.

El Mala? Muss spielen „wenn er gesund ist“

Sollte das Offensiv-Talent tatsächlich angeschlagen gewesen sein, stimmt Kohler zu, ihn nicht von Beginn an zu bringen: „Wenn er zwei Tage nicht trainiert hat, dann kannst du ihn auch nicht aufstellen. Das halte ich absolut für legitim und auch für richtig.“

Allerdings sagte Kohler anschließend auch deutlich: „Wenn er gesund und verletzungsfrei ist“, dann spiele das Alter keine Rolle.