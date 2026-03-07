BVB-Aus von Brandt live im TV bestätigt!

Julius Schamburg 07.03.2026 • 21:11 Uhr Julian Brandt und Borussia Dortmund werden sich am Saisonende trennen. Das gibt BVB-Boss Lars Ricken nach dem Sieg gegen Köln bekannt.

Borussia Dortmund und Julian Brandt werden im Sommer getrennte Wege gehen. Der Vertrag des Offensivspielers wird nicht verlängert, wie Lars Ricken, Geschäftsführer Sport beim BVB, am Samstagabend bestätigte.

„Es hat ja schon ein paar Berichte gegeben. Es ist einfach so, dass es da offene Gespräche gegeben hat und man sich eben einig war, dass der auslaufende Vertrag nicht verlängert wird“, sagte Ricken nach dem 2:1-Auswärtssieg beim 1. FC Köln bei Sky.

Ricken: „Man geht mit viel Wertschätzung auseinander“

Der BVB-Boss fuhr fort: „Wir können nur Dankbarkeit für ihn haben. Er hat sieben Jahre bei uns gespielt.“

Zwar wurde Brandt intern auch „immer mal kritisch gesehen“ und doch stellte Ricken klar: „Er hat heute auch wieder eine Torvorlage gegeben. Ich habe seine Quote geliebt.“

Im Sommer wird die Zusammenarbeit dann beendet sein. „Er wird auch in ein paar Wochen 30. Wir können uns neu orientieren. Insofern kann es auch für beide Seiten eine Chance sein. Wir waren uns einig. Man geht mit ganz viel Wertschätzung auseinander“, sagte Ricken abschließend.

BVB: Das sagt Kovac über das Aus von Brandt

Auch Trainer Niko Kovac wurde auf die bevorstehende Trennung angesprochen. „Lars hat - denke ich - alles gesagt. Wir haben Gespräche geführt. Und beide Seiten sind zu dem Entschluss gekommen, dass es was anderes geben wird“, erklärte Kovac.