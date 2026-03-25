BVB-Boss erklärt: Darum erfolgte die Kehl-Trennung sofort

Felix Kunkel 25.03.2026 • 13:46 Uhr BVB-Boss Lars Ricken erklärt, warum die Trennung von Sebastian Kehl mit sofortiger Wirkung erfolgte. Die Entscheidung sei sinnvoll, aber nicht einfach gewesen.

Borussia Dortmunds Sport-Geschäftsführer Lars Ricken hat klargemacht, warum die sofortige Trennung von Sportdirektor Sebastian Kehl die sinnvollste Option für alle Beteiligten darstellte.

„Wir haben am Sonntag mit Carsten zusammengesessen und sind einvernehmlich zu dem Entschluss gekommen, dass es für beide Seiten besser ist, die Tätigkeit zu beenden. Konsequenterweise auch nicht erst im Sommer“, sagte Ricken am Mittwoch.

Der 49-Jährige führte aus: „Es ist sinnlos, Sebastian dann noch in Gespräche zu schicken, mit dem Wissen, dass er dann im Sommer nicht mehr da ist.“ Man wollte stattdessen einem neuen Sportdirektor „den Raum geben“.

Ricken: „Entscheidung nicht einfach gefallen“

Mit Blick auf Kehl ergänzte Ricken: „Ich glaube, es ist nachvollziehbar, dass auch mir diese Entscheidung nicht einfach gefallen ist. Er war nicht nur ein Mitspieler von mir, sondern wir sind auch zusammen Deutscher Meister geworden.“

Kehl habe in unterschiedlichen Rollen große Verdienste um den Verein gehabt: „Für sein Engagement sind wir ihm unendlich dankbar.“