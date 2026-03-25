BVB-Sportdirektor klärt über Namen auf

Niklas Senger 25.03.2026 • 15:15 Uhr Nils-Ole Book oder doch nur Ole Book? Der Name des neuen BVB-Sportdirektors sorgte für Spekulationen, jetzt klärt der neue starke Mann höchstpersönlich auf.

Borussia Dortmund hat nun auch offiziell einen neuen Sportdirektor. Nach der sofortigen Trennung von Sebastian Kehl wurde dessen Nachfolger am Mittwoch auf einer offiziellen Pressekonferenz vorgestellt.

Mit bürgerlichem Namen heißt der Mann, der von der SV Elversberg zum BVB wechselt, Nils-Ole Book. Doch bei seinem Amtsantritt stellte der 40-Jährige seine bevorzugte Anrede erneut klar.

„Wo ist der Nils geblieben?“, lautete die Nachfrage eines Medienvertreters, die darauf anspielte, dass Book seit geraumer Zeit nur noch Ole Book statt Nils-Ole Book genannt wird. So auch in den offiziellen Verkündungen des Wechsels durch die SVE und den BVB.

Book: „Den Nils habe ich vor über 30 Jahren abgeschafft“

„Den Nils habe ich vor über 30 Jahren höchstpersönlich abgeschafft. Das kriegt man wirklich nicht mehr zu hören“, antwortete Book bei seiner Vorstellung und scherzte: „Das letzte Mal, als ich das zu hören bekam, da hab ich, glaube ich, mit fünf Jahren zu Hause Ärger bekommen. Den würde ich lieber weglassen. Ich weiß auch nicht, wie er sich so lange halten konnte.“

Auf Nachfrage des Geschäftsführers Carsten Cramer ergänzte Book anschließend: „Ich hatte jetzt viele Jahre den Nils in der E-Mail-Adresse, weil wir es dann irgendwann nicht mehr zurückdrehen konnten. Das ist sehr, sehr sperrig, auch wenn man es versucht, zu diktieren.“