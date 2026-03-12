DFB muss aufpassen: Eintracht-Stürmer vor Nationalelf-Debüt

Jakob Lüers , Julius Schamburg 12.03.2026 • 18:03 Uhr Younes Ebnoutalib winkt ein erster Einsatz für die marokkanische Nationalmannschaft. Auch der DFB dürfte beim Eintracht-Stürmer genau hinschauen.

Vor zwei Jahren kickte Younes Ebnoutalib noch in der vierten Liga beim FC Gießen. Nun wird dem 22-Jährigen eine besondere Ehre zuteil: Der Stürmer von Eintracht Frankfurt steht erstmals im vorläufigen Aufgebot der marokkanischen A-Nationalmannschaft.

SPORT1 kann einen entsprechenden Bericht der Bild bestätigen, wonach Ebnoutalib bei den Testspielen gegen Ecuador (27.03.) und Paraguay (31.03.) zu seinem Debüt kommen könnte.

Da es sich jedoch nur um den vorläufigen Kader von Nationaltrainer Mohamed Ouahbies handelt, ist seine Teilnahme an den Länderspielen noch nicht garantiert.

Ebnoutalib: Entscheidung gegen DFB gefallen?

Brisant ist die Berufung dennoch: Denn als gebürtiger Frankfurter besitzt Ebnoutalib die doppelte Staatsbürgerschaft und könnte auch für den DFB auflaufen. Droht Deutschland jetzt, das nächste Top-Talent zu verlieren? Erst vor wenigen Tagen hatte Paul Wanner entschieden, für Österreich statt für Deutschland zu spielen.

Die kurze Antwort lautet Nein, da es sich bei den Länderspielen, die Ebnoutalib für Marokko bestreiten würde, nicht um Pflichtspiele, sondern lediglich um Testspiele handelt. Der Frankfurter könnte sich selbst bei einem Einsatz immer noch für Deutschland entscheiden.

Neben Ebnoutalib ist mit Ayoube Amaimouni-Echghouyab ein weiteres Talent der Eintracht für Marokko vorläufig nominiert. Der 21-Jährige war im Winter aus der 3. Liga von Hoffenheim II gekommen und steht in der Bundesliga nach neun Einsätzen bereits bei zwei Toren.

Amaimouni-Echghouyab ist zwar auch in Deutschland aufgewachsen, besitzt aber neben der marokkanischen die spanische Staatsbürgerschaft.

Eintracht-Stürmer steht vor Rückkehr

Um Ebnoutalib hatte es in der Vergangenheit schon DFB-Gerüchte gegeben. Für die SV Elversberg netzte er zwölf Mal in der Hinrunde, es folgte der Winter-Wechsel an den Main. Dort knüpfte er an seine Form an und traf direkt im ersten Spiel gegen den BVB (3:1).