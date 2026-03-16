FC Bayern: Díaz-Entscheidung gefallen

SID 16.03.2026 • 15:10 Uhr Der DFB gibt bekannt, wie er über den Einspruch des FC Bayern im Fall Luis Díaz entscheidet.

Der FC Bayern ist mit seinem Einspruch gegen eine Sperre von Luis Díaz gescheitert. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) wies das Ansinnen der Münchner im Einzelrichterverfahren als „unbegründet“ zurück.

Der kolumbianische Angreifer bleibt damit für das Bundesligaspiel am Samstag (15.30 Uhr) gegen Union Berlin gesperrt.

Díaz hatte am Samstag im Bundesligaspiel bei Bayer Leverkusen (1:1) in der 84. Minute die Gelb-Rote Karte gesehen. Schiedsrichter Christian Dingert hatte seine Entscheidung anschließend als Fehler bezeichnet.

DFB erklärt Díaz-Entscheidung

„Wenn ich jetzt die Bilder sehe, ist es kein Elfmeter. Gelb-Rot ist sehr hart, das würde ich jetzt nicht mehr so geben“, sagte er.

Für das Sportgericht war die Einlassung von Dingert allerdings nicht relevant, wie der Vorsitzende Richter Stephan Oberholz erläuterte.

„Entscheidend ist, dass sich der Vorgang als Tatsachenentscheidung darstellt, die nur dann korrigiert werden kann, wenn sie gravierend, offenkundig und ohne jeden Zweifel objektiv unrichtig ist. Das ist hier nicht der Fall“, sagte er.