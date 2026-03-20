Bei Mainz-Rückkehr: Riera lässt Burkardt-Einsatz offen

SID 20.03.2026 • 15:06 Uhr Jonathan Burkardt war im vergangenen Sommer von Mainz nach Frankfurt gewechselt. Nun kehrt er zurück an alte Wirkungsstätte.

Frankfurts Trainer Albert Riera hat einen Startelfeinsatz von Jonathan Burkardt bei dessen Rückkehr nach Mainz offengelassen. „Name, Pass, Alter oder Schönheit des Spielers – das ist alles egal. Das interessiert mich nicht“, sagte Riera angesprochen auf seinen Stürmer: „Mir geht es nur darum, welche Art von Spieler brauche ich für dieses Spiel. Ich mache für jedes Spiel einen spezifischen Plan, den ich natürlich noch nicht verrate.“

Burkardt hatte in der Vorwoche beim 1:0 gegen den 1. FC Heidenheim bis zur 80. Minute auf der Bank gesessen, nun kehrt er am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) erstmals nach seinem Sommertransfer mit der Eintracht zu seinem Jugendverein FSV Mainz 05 zurück. Ihr Comeback nach längeren Verletzungspause könnten im Rhein-Main-Derby die Offensivspieler Can Uzun und Younes Ebnoutalib feiern, Kapitän Robin Koch fehlt nach seiner Gelb-Roten Karte gesperrt.

Riera: „Können nicht fliegen“