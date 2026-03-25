FC Bayern: 200 Millionen für Olise? Bosse reagieren

Felix Kunkel , Stefan Kumberger 25.03.2026 • 10:52 Uhr Michael Olise weckt durch seine starken Leistungen weiter Begehrlichkeiten. Trotz der aufkommenden Gerüchte bleiben die Bosse des FC Bayern entspannt.

Die Spekulationen um Michael Olise nehmen an Fahrt auf. Wie die Sport Bild berichtet, hat das mögliche Interesse europäischer Topklubs inzwischen auch die Kabine des FC Bayern erreicht.

Konkret werden Manchester City, Real Madrid und auch der FC Liverpool, der angeblich eine Ablösesumme von 200 Millionen Euro für Olise in Erwägung ziehen soll, als Interessenten aufgeführt.

Die Verantwortlichen des FC Bayern geben sich jedoch trotz der jüngsten Berichte gelassen. „Daran verschwenden wir keinen Gedanken“, wird Sportvorstand Max Eberl von der Sport Bild zitiert. „Er ist ein Spieler des FC Bayern und hat hier alle Möglichkeiten, die sich Top-Spieler wünschen. Wir wollen mit ihm die Zukunft gestalten.“

Eberl: Olise weiß, „was er an uns hat“

Olise wisse, „was er an uns hat, und umgekehrt ist es genauso. Das passt“, führte der 52-Jährige aus. Bei einer möglichen Vertragsverlängerung mit dem Franzosen, dessen aktueller Kontrakt bis 2029 läuft, lässt sich Eberl nicht in die Karten schauen: „Generell bist du immer im Austausch mit deinen Spielern. Aber was wir sprechen, bleibt intern.“

Nach Informationen von SPORT1 gilt Olise in München als unverkäuflich.

Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen glaubt ebenfalls an eine gemeinsame Zukunft mit Olise. „Welcher Verein ihm auch immer schöne Augen macht: Wer beim FC Bayern spielt, weiß, was er am FC Bayern hat“, stellte der CEO der Münchner bei der Sport Bild klar.

Dreesen hat keine Angst, dass Olise möglicherweise Wechselgedanken hegt. „Wir spielen um Titel, und das ist das Wichtigste für solche Ausnahmespieler. Für diese Art von Spieler zählt es, um Titel zu spielen. Da gibt es nicht so viele Vereine, und wir sind sicherlich einer derjenigen, die das können“, bilanzierte der Verantwortliche. „Deswegen bin ich total sicher, dass Michael weiß, was er an uns hat.“

Olise glänzt beim FC Bayern: „Für einen Spieler wie ihn gibt es kein Limit“

Olise war 2024 für 53 Millionen Euro von Premier-League-Klub Crystal Palace zum FC Bayern gewechselt. „Natürlich hat uns geholfen, dass wir von seiner Ausstiegsklausel wussten“, meinte Eberl im Rückblick.

In der laufenden Saison hat Olise in bis dato 39 Pflichtspielen für den FC Bayern 16 Tore erzielt und 27 Assists beigesteuert. Von Vergleichen des 24-Jährigen mit Real-Superstar und Nationalmannschaftskollege Kylian Mbappé hält Eberl aber nicht viel.