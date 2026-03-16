FC Bayern: Wildes Gerücht um Olise

Johannes Behm , Stefan Kumberger 16.03.2026 • 10:58 Uhr Michael Olise weckt durch seine Top-Leistungen Begehrlichkeiten. Ein spektakuläres Gerücht macht die Runde. SPORT1 ordnet ein.

Ein spektakuläres Gerücht um Michael Olise macht die Runde. Laut des Transferexperten Ekrem Konur drängt Real Madrid auf eine Verpflichtung des Offensivstars des FC Bayern.

So soll Präsident Florentino Pérez bereit sein, 160 Millionen Euro Ablöse für den 24-Jährigen zu bezahlen, um die laufende Saison vergessen zu machen.

Die Königlichen stehen vier Punkte hinter Spitzenreiter Barcelona. Am Dienstag spielen sie bei Manchester City um den Einzug ins Viertelfinale der Champions League (Hinspiel: 3:0). Mitte Januar wurde Trainer Xabi Alonso freigestellt - seitdem fungiert Álvaro Arbeloa als Chefcoach.

Dem Bericht zufolge bereitet Real bereits ein Angebot für Olise vor und wird anschließend versuchen, direkten Kontakt mit dem Spieler herzustellen. Auch die spanische Marca - in Real-Kreisen zumeist gut informiert - greift die Meldung auf. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

FC Bayern: Olise bleibt unverkäuflich

Sorgen müssen sich Bayern-Anhänger nach SPORT1-Informationen allerdings nicht machen. Olise wird klubintern als unverkäuflich eingestuft. Zudem hat er keine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag. Der Rekordmeister hat also alle Zügel in der Hand.

Olises Kontrakt in München ist bis 2029 datiert. Im Sommer 2024 war Olise für 53 Millionen Euro von Crystal Palace in die bayerische Landeshauptstadt gewechselt.

Seitdem hat der Franzose in 93 Pflichtspielen für die Bayern 85 Scorerpunkte beigesteuert.