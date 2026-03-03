FC Bayern: Warum führte Nagelsmann bei Gravenberch Pavlovic an?

Benjamin Zügner 03.03.2026 • 13:06 Uhr Bundestrainer Julian Nagelsmann spricht in einem Interview über Ryan Gravenberchs Scheitern beim FC Bayern. Dabei bezieht er überraschend einen Bayern-Star mit in die Erklärung ein, der unter ihm keine einzige Minute spielte.

Julian Nagelsmann hält für gewöhnlich mit seiner Meinung nicht hinter dem Berg – auch nicht, wenn es um seinen WM-Kader für den künftigen Sommer geht. In einem kicker-Interview äußerte der Bundestrainer nun gar Zweifel, ob es nicht sogar Absagen von Spielern gäbe, sofern sich diese nicht mit einem Kaderplatz abseits der Stammelf zurechtfinden würden.

Als prominentes Beispiel dafür führte der 38-Jährige die Zeit von Ryan Gravenberch beim FC Bayern an: „Ryan ist ein Top-top-top-Spieler in Europa, das war er schon beim FC Bayern, aber da war die Situation für ihn nach seinem Wechsel von Ajax Amsterdam sehr kompliziert.“

In der Rangordnung der Bayern unter Nagelsmann war der defensive Mittelfeldspieler klar hinter Joshua Kimmich und Leon Goretzka - und als Einwechselspieler kam er nicht immer an sein Potenzial heran. „Ryans Aufgabe war, in den letzten 20 Minuten Gas zu geben, aber sein Spielerprofil passt nicht dazu“, betonte Nagelsmann: „Ryan ist ein Spieler, der Rhythmus über die Spieldauer braucht.“

Nagelsmanns Pavlovic-Nennung irritiert

In seiner Argumentation, warum Gravenberch bei Bayern scheiterte, führte Nagelsmann außerdem einen überraschenden Namen auf: „Zusätzlich hatte ich Aleksandar Pavlovic hochgezogen“, schob Nagelsmann in seine Analyse zu Gravenberchs Zeit ein.

Eine Aussage, die durchaus irritiert. Unter Nagelsmann durfte Pavlovic zwar erstmals auf dem Trainingsgelände an der Säbener Straße bei den Profis mittrainieren – einen Einsatz bekam das Mittelfeld-Juwel allerdings nie. Selbst einen Kaderplatz am Spieltag erhielt Pavlovic bis zur Nagelsmann-Trennung am 24. März 2023 nie.

FC Bayern: Pavlovic debütierte erst unter Tuchel

Pavlovic feierte sein Profi-Debüt bei seinem Jugendklub erst unter Nagelsmann-Nachfolger Thomas Tuchel im Oktober 2023 im Heimspiel gegen den SV Darmstadt – über ein halbes Jahr nach der Nagelsmann-Ära auf der Münchner Trainerbank. Umso überraschender, dass Pavlovic also ausgerechnet hier als Argument für die geringen Einsatzzeiten von Gravenberch aufgeführt wurde.

Die bei Bayern ausbaufähige Einsatzzeit bekommt der niederländische Nationalspieler inzwischen beim FC Liverpool.