Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
BUNDESLIGA
2. BUNDESLIGA
WINTERSPORT
DARTS
FORMEL 1
HANDBALL
US-SPORT
BASKETBALL
TENNIS
EISHOCKEY
MEHR
Mehr
Transfermarkt>

FC Bayern verlängert mit Offensiv-Juwel

Bayern verlängert mit Offensivtalent

Der FC Bayern stellt die Weichen für seine Zukunft. Ein 17 Jahre altes Offensivtalent aus Brasilien erhält einen langfristigen Vertrag.
Laut dem Portal "FootyHeadlines.com" soll der FC Bayern an einer neuen Kollektion mit Münchener Mode-Label MCM für die kommende Saison arbeiten.
Jakob Lüers
Der FC Bayern stellt die Weichen für seine Zukunft. Ein 17 Jahre altes Offensivtalent aus Brasilien erhält einen langfristigen Vertrag.

Der FC Bayern München verlängert langfristig mit seinem Offensiv-Juwel Maycon Cardozo. Der 17-jährige Brasilianer unterschrieb am Mittwoch einen Fördervertrag für mehrere Jahre, wie der Verein auf seiner Homepage mitteilte.

„Wir freuen uns, dass er gemeinsam mit uns seine nächsten Schritte machen wird und sind gespant auf seine weitere Entwicklung”, sagte Jochen Sauer, Direktor Nachwuchsentwicklung beim FCB.

Cardozo stieg in der Winterpause aus der U19 in die zweite Mannschaft des Rekordmeisters auf, nachdem der Kader durch etliche Abgänge arg geschrumpft war.

Cardozo beim FC Bayern bald in einer Reihe mit Superstars?

In der Regionalliga Bayern stand Cardozo bereits zweimal in der Startelf und wusste bei seinen Einsätzen zu überzeugen: „Bei beiden Siegen gegen Unterhaching und Hankofen gehörte er in der Offensive zu den Aktivposten“, sagte Sauer.

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier.
IMMER AKZEPTIEREN
EINMAL AKZEPTIEREN

2024 stieß der Brasilianer, der einen Teil seiner Kindheit in Thailand verbrachte, vom Bangkok Christian College zum FC Bayern World Squad.

Über die internationale U19-Auswahl des deutschen Rekordmeisters fand Cardozo 2025 den Weg an den Bayern-Campus.

Ob er den Sprung zu den Profis schafft, bleibt abzuwarten. In dieser Saison startete mit Lennart Karl ein Talent aus dem eigenen Nachwuchs beim Team von Trainer Vincent Kompany durch. Zuvor schafften etwa Aleksandar Pavlovic, Alphonso Davies und Jamal Musiala erfolgreich den Übergang vom Bayern-Nachwuchs in den Profikader. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite