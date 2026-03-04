FC Bayern verlängert mit Offensiv-Juwel

Der FC Bayern München verlängert langfristig mit seinem Offensiv-Juwel Maycon Cardozo. Der 17-jährige Brasilianer unterschrieb am Mittwoch einen Fördervertrag für mehrere Jahre, wie der Verein auf seiner Homepage mitteilte.
Bayern verlängert mit Offensivtalent
„Wir freuen uns, dass er gemeinsam mit uns seine nächsten Schritte machen wird und sind gespant auf seine weitere Entwicklung”, sagte Jochen Sauer, Direktor Nachwuchsentwicklung beim FCB.
Cardozo stieg in der Winterpause aus der U19 in die zweite Mannschaft des Rekordmeisters auf, nachdem der Kader durch etliche Abgänge arg geschrumpft war.
Cardozo beim FC Bayern bald in einer Reihe mit Superstars?
In der Regionalliga Bayern stand Cardozo bereits zweimal in der Startelf und wusste bei seinen Einsätzen zu überzeugen: „Bei beiden Siegen gegen Unterhaching und Hankofen gehörte er in der Offensive zu den Aktivposten“, sagte Sauer.
2024 stieß der Brasilianer, der einen Teil seiner Kindheit in Thailand verbrachte, vom Bangkok Christian College zum FC Bayern World Squad.
Über die internationale U19-Auswahl des deutschen Rekordmeisters fand Cardozo 2025 den Weg an den Bayern-Campus.
Ob er den Sprung zu den Profis schafft, bleibt abzuwarten. In dieser Saison startete mit Lennart Karl ein Talent aus dem eigenen Nachwuchs beim Team von Trainer Vincent Kompany durch. Zuvor schafften etwa Aleksandar Pavlovic, Alphonso Davies und Jamal Musiala erfolgreich den Übergang vom Bayern-Nachwuchs in den Profikader.