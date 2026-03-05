FC Bayern: Gute Nachrichten von Davies

SPORT1 05.03.2026 • 20:27 Uhr Der FC Bayern gibt ein Update zu Alphonso Davies. Die Rückkehr des Außenverteidigers rückt näher, Trainer Vincent Kompany bremst aber noch.

Gute Nachrichten für den FC Bayern: Alphonso Davies hat erstmals nach seiner Verletzung im Spiel gegen Eintracht Frankfurt (3:2) wieder am Mannschaftstraining teilgenommen.

Wie die Münchner auf ihrer Webseite berichten, konnte der Kanadier am Donnerstagnachmittag große Teile der abschließenden Trainingseinheit vor dem Duell mit Borussia Mönchengladbach am Freitag (ab 20.30 Uhr im LIVETICKER) absolvieren.

Davies nach Muskelfaserriss noch nicht im Kader

Einen Einsatz gegen die Borussen schloss Trainer Vincent Kompany bei der Pressekonferenz aber zuvor aus. „Phonzy ist nicht dabei“, stellte der Bayern-Coach klar.

Er selbst gab sich aber zuversichtlich, in der Champions League bei Atalanta Bergamo in den Kader zurückzukehren. „Ich bin glücklich zurück zu sein. Offensichtlich hatte ich einen Rückschlag. Aber ich denke, ich kann gegen Bergamo wieder spielen“, zitiert die Abendzeitung Davies.

Der Außenverteidiger hatte sich beim knappen Sieg gegen die Eintracht einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen.