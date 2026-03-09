FC Bayern: Kane-Entscheidung gefallen

Stefan Kumberger , Johannes Behm 09.03.2026 • 12:42 Uhr Harry Kane steht wieder auf dem Trainingsplatz. Gegen Bergamo wird der Torgarant des FC Bayerns wieder mitwirken können.

Der FC Bayern kann im Hinspiel des Achtelfinals in der Champions League bei Atalanta Bergamo (Dienstag ab 21 Uhr im LIVETICKER) wieder auf Harry Kane zählen.

Der 32-Jährige ist am Montag ins Mannschaftstraining der Münchner an der Säbener Straße zurückgekehrt und kann in der Folge auch bei der Partie am Dienstagabend in der Königsklasse in Italien mitwirken.

Beim 4:1-Sieg des Rekordmeisters gegen Borussia Mönchengladbach am Freitag hatte der Engländer verletzungsbedingt nicht im Kader gestanden.

FC Bayern: Kane erlitt „Schlag auf die Wade“

Der Stürmer hatte mit den Folgen eines „Schlags auf die Wade“ zu kämpfen gehabt. Trainer Vincent Kompany hatte bereits mitgeteilt, dass er die Verletzung „nicht als ernsthaft“ einstufe.