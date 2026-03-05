FC Bayern: Kompany verkündet Kane-Ausfall

SPORT1 05.03.2026 • 10:25 Uhr Der FC Bayern muss am Freitag beim Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach auf Harry Kane verzichten. Das verrät Trainer Vincent Kompany.

Als die Pressekonferenz des FC Bayern am Donnerstag bereits auf ihr Ende zusteuerte, teilte Trainer Vincent Kompany fast beiläufig ein wichtiges Personalupdate mit: Torjäger Harry Kane wird den Münchnern im Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach (Freitag, 20:30 Uhr) fehlen.

„Er hat einen Schlag auf die Wade bekommen und konnte sich davon nicht erholen“, erklärte Kompany und fügte hinzu: „Es ist nur ein Schlag, wir sehen es nicht als ernsthaft an. Aber dieser eine Tag hat uns vielleicht noch gefehlt.“

Bundesliga: Kane jagt Lewandowski-Rekord

Für das Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Atalanta Bergamo besteht allerdings Hoffnung auf eine Rückkehr des Torjägers. „Wir gehen davon aus. Sie sehen an meiner Körpersprache, dass ich ziemlich entspannt bin. Wir sind ziemlich entspannt“, gab sich Kompany mit Blick auf den kommenden Dienstag gelassen.

Nach 24 Spieltagen hat Kane in der Bundesliga bereits 30 Treffer auf seinem Konto. Damit rückt der Angreifer immer näher an den historischen Bestwert von Robert Lewandowski heran, der in der Saison 2020/21 41 Tore erzielte.

FC Bayern: Neuer kehrt in den Kader zurück

Gegen Gladbach muss Kompany neben Kane auch auf die beiden Verteidiger Hiroki Ito und Alphonso Davies verzichten. Kapitän und Stammtorhüter Manuel Neuer kehrt nach seiner Verletzungspause dagegen in den Kader zurück. „Manu ist fit“, sagte Kompany.