FC Bayern: Neuer spielt nicht weiter

Julius Schamburg 06.03.2026 • 21:43 Uhr Manuel Neuer wird gegen Gladbach ausgewechselt. Der Torhüter des FC Bayern bleibt nach dem Pausenpfiff in der Kabine.

Überraschender Wechsel beim FC Bayern: Manuel Neuer ist beim klaren Sieg gegen Borussia Mönchengladbach (4:1) in der Kabine geblieben und zur zweiten Hälfte nicht auf das Feld zurückgekehrt.

Ob es sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme handelt oder ob sich Neuer eine Verletzung zugezogen hat, war zunächst unklar. Für Neuer kam Jonas Urbig in die Partie.

„Ich glaube, dass es nichts Schlimmes und nur eine Vorsichtsmaßnahme war“, sagte Leon Goretzka nach dem Spiel über seinen Teamkollegen bei Sky.

FC Bayern: Neuer schon wieder verletzt?

Neuer hatte erst die beiden vergangenen Spiele gegen Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund (beide 3:2) wegen eines Muskelfaserrisses verpasst.

Gegen Gladbach kehrte der 39-Jährige in die Startelf zurück, nach der ersten Halbzeit war das Spiel für ihn aber schon wieder beendet.

Die Bayern lagen zur Halbzeit dank Toren von Luis Díaz (33.) und Konrad Laimer (45.+1) mit 2:0 in Führung.