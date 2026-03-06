FC Bayern mit Machtdemonstration ohne Topscorer Kane und Olise

Julius Schamburg 06.03.2026 • 22:25 Uhr Der FC Bayern fährt einen ungefährdeten Sieg gegen Gladbach ein. Auch ohne die beiden Topscorer klappt das Toreschießen wunderbar. Zwei Münchener Juwele sammeln Spielzeit.

Machtdemonstration des FC Bayern: Zum Auftakt des 25. Spieltages setzten sich die Münchener, denen die Meisterschaft wohl nur noch rechnerisch zu nehmen ist, souverän mit 4:1 (2:0) gegen Borussia Mönchengladbach durch.

Für die Mannschaft von Vincent Kompany war es bereits der sechste Pflichtspielsieg in Serie. Auch ohne den fehlenden Starstürmer Harry Kane (30 Tore, fünf Assists) dominierten die Bayern die Gäste aus Gladbach über weite Strecken. Mit Michael Olise wurde auch der zweitbeste Scorer der Münchener (zehn Tore, 16 Assists) geschont. Auch die Stammkräfte Jonathan Tah, Aleksandar Pavlovic, Michael Olise und Serge Gnabry bekamen eine Pause.

FC Bayern: Musiala darf endlich wieder jubeln

Die Tore erzielten Luis Díaz (33.), Konrad Laimer (45.+1), Jamal Musiala (57., Foulelfmeter) und Nicolas Jackson (79.). Wael Mohya erzielte fünf Minuten nach seiner Einwechslung den Ehrentreffer für die Fohlen (89.). Für Musiala war es der erste Bundesliga-Treffer in dieser Spielzeit. Wegen eines Wadenbeinbruchs hatte er die erste Saisonhälfte verpasst.

Für Aufregung sorgte ein umstrittener Elfmeterpfiff. In der 55. Minute zeigte Schiedsrichter Robert Schröder auf den Punkt, nachdem Rocco Reitz Nicolas Jackson im Sechzehner zu Fall gebracht hatte. Zu allem Überfluss sah Reitz auch noch die Rote Karte.

Juwel debütiert - Neuer zur Halbzeit raus

Manuel Neuer war nach dem Pausenpfiff in der Kabine geblieben. Ob sich der 39-Jährige eine Verletzung zugezogen hat, war zunächst nicht bekannt. Für ihn kam Jonas Urbig in die Partie.

Zudem feierte Teenager Maycon Cardozo sein Pflichtspieldebüt. Der 17 Jahre alte Brasilianer wurde im Rahmen eines Dreifachwechsels für Konrad Laimer gebracht (61.).

Mit David Santos Daiber durfte noch ein weiterer Youngster Spielpraxis sammeln. Der 19-Jährige kam für Kapitän Joshua Kimmich in die Partie (81.) - Musiala übernahm die Binde.

Bayern-Fans mit eindeutigem Statement

Vor Anpfiff setzten die Münchener Fans ein Statement und legten im Zoff mit der Dortmunder Polizei nach. Banner mit den Aufschriften „Ohne Verhältnismäßigkeit keine Rechtmäßigkeit!“, „Gemeinsam für unsere Rechte - Freiheit für die Kurve“ und „Gegen Willkür! Gegen Repression!“ waren in der Südkurve zu sehen.