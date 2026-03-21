Bayern-Juwel feiert BL-Debüt: Nur einer war jünger

Moritz Pleßmann 21.03.2026 • 18:18 Uhr Der erst 16-jährige Erblin Osmani feiert sein Bundesliga-Debüt für den FC Bayern. Nur ein Spieler im FCB-Dress war bei seinem Debüt noch jünger.

Einen Rekord knapp verpasst und dennoch allen Grund zur Freude: Erblin Osmani feierte für den FC Bayern beim 4:0-Erfolg gegen Union Berlin sein Bundesliga-Debüt. In der 87. Minute wechselte ihn Trainer Vincent Kompany für Leon Goretzka ein.

Mit 16 Jahren und 305 Tagen ist der Deutsche nun der zweitjüngste Debütant in der Bundesligageschichte des Rekordmeisters. Nur Paul Wanner war mit 16 Jahren und 15 Tagen bei seinem Debüt im Januar 2022 gegen Borussia Mönchengladbach noch jünger.

Der Kapitän der U17 spielt eigentlich noch in der Nachwuchsliga, als defensiver Mittelfeldspieler gelangen ihm in der Hauptrunde bereits drei Tore in fünf Spielen. Auch in der U19 durfte er bereits erste Erfahrungen sammeln.

Bundesliga: Osmani seit 2017 beim FC Bayern

Vor wenigen Wochen trainierte er dann erstmals bei den Profis mit. Nun nutzte Kompany den komfortablen Vorsprung gegen Union, um Osmani das Debüt zu ermöglichen. 2017 kam der damals 8-Jährige vom TSV Milbertshofen in die Jugend des Rekordmeisters.