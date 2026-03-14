FC Bayern: Uli Hoeneß tobt! "Schlechteste Schiedsrichterleistung, die ich erlebt habe"

Uli Hoeneß hat sich nach dem chaotischen Remis des FC Bayern bei Bayer Leverkusen zu Wort gemeldet - und die Unparteiischen um Hauptschiedsrichter Christian Dingert extrem scharf kritisiert.

„Das ist die schlechteste Leistung eines Schiedsrichterteams, die ich je bei einem Bundesligaspiel erlebt habe“, wird der Ehrenpräsident des Rekordmeisters von der Bild-Zeitung zitiert.

Dingert ist bei dem wilden 1:1 der Münchner mehrmals im Mittelpunkt gestanden. Er erkannte zwei Tore des FCB ab und schickte mit Nicolas Jackson und Luis Díaz zwei Akteure der Gäste vom Platz. Auch ein Treffer von Leverkusen zählte nicht. Der VAR war wiederholt involviert.

Dingert gibt unvollständige Wahrnehmung zu

Die wohl strittigste Szene spielte sich kurz vor Schluss ab, als Dingert den Bayern-Angreifer Díaz wegen einer angeblichen Schwalbe vom Platz stellte. Im Nachgang der Partie gab der Unparteiische zu, dass er hier eher falsch gelegen habe.

„Aus dem Spiel heraus war es für mich so, dass der Spieler Díaz hier abhebt“, erklärte Dingert bei Sky: „Das habe ich wahrgenommen. Den anschließenden Treffer am Fuß habe ich nicht so wahrgenommen in der Geschwindigkeit, in der Form.“

Díaz war selbst aus dem Tritt gekommen, im Fallen wurde er zudem von Leverkusens Torhüter Janis Blaswich leicht getroffen: „Also jetzt, wenn ich die Bilder sehe, sage ich mal: Kein Elfmeter, das ist denke ich mal klar. Gelb-Rot sehr hart und wenn ich jetzt die Bilder sehe, würde ich das so nicht mehr geben“, urteilte Dingert im Nachgang.

Eberl über Schiedsrichter: Ehrenvoll, aber nützt uns nichts

Zu den anderen umstrittenen Entscheidungen stand der Referee aber. Mit Bayerns Sportvorstand Max Eberl kam es nach der Partie zu einem Austausch - dieser reagierte verstimmt, aber deutlich gemäßigter als Hoeneß.