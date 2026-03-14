Zweimal Bayern-Rot und drei Tore aberkannt - wildes Spiel in Leverkusen

Julius Schamburg 14.03.2026 • 17:31 Uhr Doppelte Unterzahl, zweimal VAR-Pech und trotzdem einen Punkt erkämpft: Der FC Bayern hadert beim wilden Remis in Leverkusen mit den Entscheidungen des Schiedsrichtergespanns.

Der FC Bayern hat die zweite Bundesliga-Saisonniederlage trotz doppelter Unterzahl gerade nochmal so abgewendet. Der deutsche Rekordmeister erkämpfte sich am Samstagnachmittag ein 1:1 (0:1) bei Bayer Leverkusen.

Nach sieben Pflichtspielsiegen in Serie mussten sich die Bayern gegen den Meister von 2023/24 mit einem Punkt zufriedengeben. Da den Münchnern die Meisterschaft aber wohl nur noch rechnerisch zu nehmen ist, dürfte auch das Unentschieden gut zu verkraften sein. Leverkusen hingegen holte einen wichtigen Punkt im Kampf um die Champions-League-Qualifikation.

Bayern hadert mit dem Schiedsrichter

Jonathan Tah übte nach Abpfiff Kritik am Schiedsrichtergespann: „Ich glaube heute mussten wir wirklich mit schwierigen Situationen und schwierigen Entscheidungen auf dem Platz umgehen. Ich will gar nicht so viel darüber reden. Das ein oder andere war schon fragwürdig für mich“, sagte Tah bei Sky.

Trainer Vincent Kompany zog eine positive Bilanz, was das Mindset seiner Mannschaft angeht. „Bin unglaublich stolz au die mentale Leistung der Jungs. Heute war viel los, viele wichtige Szenen, wo wir wahrscheinlich ganz unterschiedliche Meinungen haben werden. Das hat das Spiel natürlich beeinflusst“, meinte der Belgier bei DAZN.

Und was Schiedsrichter Christian Dingert angeht? „Mein Gefühl ist, dass es eine schlechte Leistung vom Schiedsrichter war, aber das ändert nichts an meinem Respekt für den Schiedsrichter. Das kann passieren. Ich habe einfach gesagt, dass ich nicht zufrieden bin“, erklärte Kompany. Trotzdem werde er ihm „immer die Hand geben“, schließlich habe Dingert das „nicht mit Absicht gemacht“.

FC Bayern: Wirbel um Luis Díaz

Aleix Garcia traf für die Werkself (6.). Für die Bayern war Luis Díaz erfolgreich (69.).

Nicolas Jackson, der erneut anstelle von Harry Kane in der Startelf stand, sah nach einem brutalen Einsteigen gegen Martin Terrier nach VAR-Eingriff die Rote Karte (42.). Die Bayern mussten fortan in Unterzahl weiterspielen, bewiesen aber Moral und kämpften sich zurück.

Anschließend war Díaz im Fokus: Der Kolumbianer hatte Garcia mit hohem Bein unabsichtlich am Kopf getroffen, kam aber mit der Gelben Karte davon (75.). Robert Andrich beschwerte sich, forderte einen Platzverweis und wurde verwarnt.

Und dann erwischte es Díaz doch noch. Nach einem Kontakt von Janis Blaswich ging er im gegnerischen Sechzehner zu Boden. Dingert wertete die Aktion als Schwalbe und zeigte Gelb-Rot (84.). Eine harte Entscheidung. Kompany tobte an der Seitenlinie. Auch er hatte schon Gelb wegen Meckerns gesehen (70.). „Am Schlimmsten ist Lucho Díaz! Wieso er die Gelb-Rote Karte bekommt, das weiß keiner im Stadion heute. Das ist Wahnsinn“, ärgerte sich Kompany: „Der Junge wird für das nächste Spiel fehlen, ohne das ist verstehe - warum.“

Zweimal VAR-Pech - Kane fassungslos

Doppelt bitter für die Bayern: Ein vermeintlicher Treffer des Ex-Leverkuseners Tah wurde wegen eines Handspiels wieder einkassiert (26.). Auch ein vermeintliches Tor von Joker Kane wurde nach VAR-Eingriff wegen eines Handspiels in der Entstehung wieder zurückgenommen (61.). Kane war fassungslos und diskutierte mehrfach mit Dingert. Der Treffer von Díaz zählte dann schließlich.

In der Schlussphase hatten die Bayern mächtig Glück, denn auch der vermeintliche Siegtreffer von Jonas Hofmann zählte nicht (90.+3)! Diesmal lag eine extrem knappe Abseitsstellung vor. In der siebten Minute der Nachspielzeit war der Ball schon wieder im Netz, aber auch dieser Treffer zählte nicht (Foulspiel).