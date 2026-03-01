FC Bayern: Ungewöhnliche Szenen um Musiala

SPORT1 01.03.2026 • 09:44 Uhr Jamal Musiala ist beim Klassiker gegen Borussia Dortmund von den eigenen Fans irritiert. Es kommt zu ungewöhnlichen Szenen um den Star des FC Bayern.

Der ausbleibende Support der Fans des FC Bayern beim Spitzenspiel gegen Borussia Dortmund ist auch Jamal Musiala während der Partie nicht verborgen geblieben. Der Superstar der Münchner forderte die eigenen Anhänger beim 3:2 zwischenzeitlich gar zu mehr Unterstützung auf.

Als sich der später eingewechselte Musiala in der ersten Halbzeit zum Aufwärmen begab, warf er einen irritierten Blick in den nicht ganz vollen Gästeblock. Mehrmals forderte er mit fragendem Blick im Vorbeigehen mehr Action von den mitgereisten Fans.

Die Fans, die aus Protest gegen das Vorgehen der Polizei beim Einlass auf den üblichen Support verzichteten, klärten Musiala allerdings schnell auf.

Musiala wird aufgeklärt - Polizei leitet Strafverfahren ein

Sie riefen den 23-Jährigen an den Zaun, Musiala ließ sich auch darauf ein. So kam es zu ungewöhnlichen Bildern: Mitten in der Partie war der Bayern-Star mit den Fans in ein Gespräch vertieft.

Der Fanblock war auch deshalb nicht ganz voll, weil sich einige Ultras nach den Vorkommnissen für ein Fernbleiben entschieden hatten.

Die Polizei Dortmund gab in der Nacht auf Sonntag in einem Statement bekannt, dass „Teile der Gästefans“ versucht hätten, die Einlasskontrolle zu durchbrechen: „Dabei kam es zu einem körperlichen Angriff gegen mehrere Mitarbeiter des Ordnungsdienstes des Veranstalters. Deshalb schritten die Einsatzkräfte der Polizei ein.“