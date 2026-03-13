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Eintracht Frankfurt: Entscheidung bei Ebnoutalib und Uzun gefallen!

Entscheidung bei Ebnoutalib und Uzun

Die beiden Offensivspieler waren unter der Woche ins Training zurückgekehrt, ein Einsatz komme laut Trainer Albert Riera aber noch "zu früh."
Eintracht Frankfurts Trainer Albert Riera spricht über die Erwartungshaltung, die er gegenüber seiner Mannschaft hat, und äußert sich zu dem dazu, womit er beim 0:0 gegen St. Pauli nicht zufrieden war.
SID
Die beiden Offensivspieler waren unter der Woche ins Training zurückgekehrt, ein Einsatz komme laut Trainer Albert Riera aber noch "zu früh."

Bundesligist Eintracht Frankfurt wird am Wochenende noch ohne seine Offensivkräfte Younes Ebnoutalib und Can Uzun auskommen müssen. „Es ist zu früh, sie werden nicht im Kader sein. Sie sind körperlich noch nicht bereit“, sagte Trainer Albert Riera vor dem Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr) gegen Schlusslicht 1. FC Heidenheim.

Ebnoutalib nach seiner Innenbandverletzung im Knie und Uzun (Oberschenkel) waren unter der Woche ins Mannschaftstraining zurückgekehrt.

Riera kündigt Überraschung für Frankfurt-Gegner an

„Auf der Bank möchte ich Lösungen, Spieler, die bereit sind. Ich will nicht in der Situation sein, meinen Fitnesscoach fragen zu müssen: ‚Können sie zehn Minuten, 20 oder 27?‘“, sagte Riera: „Aber sie sind nah dran, nächste Woche wird es so weit sein.“ Auch Michy Batshuayi sei auf einem guten Weg.

„Wir werden eine Überraschung für den Gegner haben“, es werde „ein paar Anpassungen“ im Vergleich zum 0:0 am vergangenen Sonntag beim FC St. Pauli geben, so Riera. Seinen Spielern habe er vor dem Duell gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten klargemacht: „Egal, gegen wen wir spielen, ich will dieselbe Mentalität sehen.“

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