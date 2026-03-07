"Glücklicher" Musiala: Zurück zu alter Stärke

SID 07.03.2026 • 06:38 Uhr Der 23-Jährige kommt nach seinem Comeback wieder besser in Form. Gegen Gladbach trifft er erstmals seit über elf Monaten in der Bundesliga.

Arm in Arm mit seinen Mitspielern hüpfte Jamal Musiala vor der Fankurve auf und ab und stimmte sich gut gelaunt auf heiße März-Wochen ein. Ob mit seinem ersten Bundesliga-Tor seit über elf Monaten, als Elfmeter-Vertreter für den verletzten Harry Kane oder sogar als Kapitän in der Schlussphase: Pünktlich zur wichtigsten Saisonphase scheint der Zauberfuß des FC Bayern immer mehr zu alter Stärke zu finden.

"Ich bin ein bisschen müde, aber es fühlt sich gut an", sagte Musiala nach dem lockeren 4:1 (2:0) gegen Borussia Mönchengladbach bei Sky: "Mit solchen Spielen komme ich in den Rhythmus rein. Ich bin glücklich." Erstmals seit dem 15. März 2025 hatte Musiala ein Spiel über die vollen 90 Minuten für die Bayern absolviert und eine stabile Leistung mit einem verwandelten Elfmeter zum zwischenzeitlichen 3:0 (57.) gekrönt.

Man habe auch in Abwesenheit von Kane bei Strafstößen "einige Jungs, die diese Verantwortung übernehmen können, Jamal hat diesen Moment genutzt", sagte Trainer Vincent Kompany zufrieden. Noch wolle er bei Musiala aber "sehr ruhig" bleiben, betonte der Belgier: "Wir haben einige positive Momente, aber ich schütze ihn trotzdem noch. Ihr habt seine Verletzung gesehen. Ich bin sehr froh, dass er schon wieder seine Momente hat."