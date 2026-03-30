Hoeneß bestätigt Gerücht um Kompany-Vertrag

Karina Präg 30.03.2026 • 14:16 Uhr Uli Hoeneß nennt weitere Details zur Kompany-Verlängerung und kommentiert damit ein weit verbreitetes Gerücht.

Uli Hoeneß hat ein interessantes Detail zur Vertragsverlängerung von Trainer Vincent Kompany ausgeplaudert. Er bestätigte die Spekulationen, dass unter anderem das Abwerben durch Manchester City im Sommer verhindert werden sollte.

Hauptbeweggründe für die vorzeitige Verlängerung sei aber vor allem die gute Leistung des 39-Jährigen beim Rekordmeister gewesen: „Das war vor allem Überzeugung, das andere ein kleiner Hintergedanke. Wir wollten zum Ausdruck bringen, dass wir von seiner Arbeit total überzeugt sind und er ein Trainer ist, der die Leute hier lange begeistern kann.“

Zum Hintergrund: Kompany wird immer mal wieder als möglicher Nachfolger von Pep Guardiola bei Manchester City gehandelt. Unter dem Erfolgscoach hatte er einst noch selbst für die Skyblues gespielt.

FC Bayern: Kompany-Verhandlung fand im Käfer statt

Nun steht fest: Auch um diesen etwaigen Gedanken entgegenzuwirken, hat der FC Bayern im Oktober den bis 2027 laufenden Vertrag vorzeitig bis 2029 verlängert. „Das wären fünf Jahre, im heutigen Fußball eine Ewigkeit. Das war ein unglaublicher Vertrauensvorschuss“, fügte Hoeneß hinzu.

Außerdem ging Hoeneß näher auf die Verpflichtung von Kompany im Sommer 2024 ein: „Das erste Gespräch fand im Käfer statt, mit Herbert Hainer, Max, Christoph Freund, Vincent und seinem Vater, früher Bürgermeister in Belgien. Nach einer halben Stunde habe ich Max einen Stoß gegeben und den Daumen nach oben gezeigt, ich wusste: Das ist er!“

Für Hoeneß war zu diesem Zeitpunkt klar, dass es keinen besseren Trainer als Kompany geben würde: „Ich habe Max dann gesagt, er soll bitte Wäsche zum Übernachten mitnehmen, ohne Vertrag brauche er nicht von den Verhandlungen zurückzukommen.“