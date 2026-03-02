HSV-Coach enthüllt "lehrreichen" Ratschlag von Kompany

Mette Bech 02.03.2026 • 09:57 Uhr Merlin Polzin will den Hamburger SV langfristig in der Bundesliga etablieren. In einem Interview verrät er, weshalb gerade Bayern-Coach Vincent Kompany dabei eine zentrale Rolle spielt.

Es war wohl eines der umkämpftesten Spiele, die eine Bundesliga-Mannschaft dem schier übermächtigen FC Bayern in der laufenden Bundesliga-Saison geliefert hat: Ende Januar konnte der HSV den Münchnern nach großen Kampf ein 2:2 abtrotzen.

Trainer Merlin Polzin zeigte sich im Nachgang stolz - und verriet nun gegenüber der Bild, dass ausgerechnet Gäste-Coach Vincent Kompany einen erheblichen Anteil an der Entwicklung der Rothosen hat. Denn: Es gab im vergangenen Jahr ein vertrauliches Treffen der beiden.

Polzin: Kompany gab mir Tipps

In diesem habe der Belgier Polzin einige Ratschläge mit an die Hand gegeben, die Kernthemen sollen Mannschaftsführung und Überzeugungsentwicklung gewesen sein.

„Die Hinweise, die er uns gegeben hat, haben wir auf unserem Weg mitgenommen“, resümierte Polzin den Austausch, der im Anschluss an das Hinspiel in der Allianz Arena, in dem der HSV mit 0:5 in München unterging, stattgefunden hatte. Es sei eine „völlig normale Begegnung“ gewesen, „für uns war es besonders und lehrreich“, berichtete Polzin.

Ihm sei wichtig, dass der Austausch vertraulich bleibe - ein konkretes Beispiel nannte er dennoch: Der Belgier habe dem HSV-Trainerteam nach der deutlichen Niederlage geraten, „die Situation zu versachlichen“.

HSV-Mannschaftsfeier mit Kompany?

Der Trainer des Rekordmeisters habe erläutert, dass Niederlagen unterschiedliche Bedeutungen haben. „In unserer Lage bedeutet eine Niederlage etwas anderes als im Aufstiegskampf oder in einem Meisterrennen, wo du jede Woche gewinnen musst“, fasste Polzin zusammen.