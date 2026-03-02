Bundesliga: Gewissheit bei verletztem Frankfurt-Keeper

SID 02.03.2026 • 14:50 Uhr Kaua Santos, der Stammtorhüter der Eintracht, fällt für eine Weile aus, erhält aber keine schlimmere Hiobsbotschaft.

Torhüter Kaua Santos hat sich eine Innenbandverletzung im Knie zugezogen und wird Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt „mehrere Wochen“ fehlen. Das gab der Tabellensiebte am Montag bekannt, ohne weitere Details zu nennen.

Der Brasilianer hatte sich im Ligaspiel am Sonntag gegen den SC Freiburg (2:0) nach 18 Sekunden in einem Zweikampf verletzt und war nach minutenlanger Behandlung ausgewechselt worden. Später kehrte er mit einer Schiene am Bein auf die Bank zurück.

Kaua Santos: Erst in dieser Saison Comeback nach Kreuzbandriss

Die Ausfallzeit ist damit kürzer als befürchtet, der Keeper entging der zweiten schweren Verletzung innerhalb eines Jahres. Santos (22) hatte sich im April 2025 einen Kreuzbandriss zugezogen und war erst Anfang der Saison zurückgekehrt.