Ist da wirklich etwas dran?

Manfred Sedlbauer , Philipp Heinemann 18.03.2026 • 10:43 Uhr Jadon Sancho wird einmal mehr mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht - doch ist am neuen Gerücht wirklich was dran?

Denkt Borussia Dortmund über eine neuerliche Rückkehr von Jadon Sancho nach? Nach Informationen von SPORT1 sind die frischen Gerüchte um ein mögliches Comeback des Engländers nicht so heiß, wie sie auf den ersten Blick erscheinen mögen.

Der BVB plant zwar sehr wohl die Verpflichtung eines neuen Flügelspielers, der Fokus liegt allerdings klar auf anderen Spielern.

In der noch laufenden Saison wählte Trainer Niko Kovac häufig ein System ohne klassische Außen, was auch mit dem vorhandenen Personal zu tun hatte. Eine schon jetzt gezogene Lehre der aktuellen Spielzeit ist daher, auf dieser Position nachzubessern.

Sancho kehrte schon einmal zum BVB zurück

Die Sport Bild hat soeben berichtet, dass auch Interesse an Sancho bestehe. Derzeit ist der 25-Jährige von Manchester United an Aston Villa ausgeliehen, im Sommer laufen die Verträge jedoch aus. Sancho wäre dann ablösefrei.

Der englische Nationalspieler hatte von 2017 bis 2021 beim BVB gespielt und in seinem letzten Jahr den DFB-Pokal gewonnen, ehe er für 85 Millionen Euro Ablöse zu Manchester wechselte. 2024 war er bereits erstmals leihweise zurückgekehrt. Damals erreichte er mit den Borussen das Champions-League-Finale, das 0:2 gegen Real Madrid verloren ging.

Der Offensivspieler soll sich einen erneuten Wechsel ins Ruhrgebiet vorstellen können und sei wohl auch bereit, auf Gehalt zu verzichten. Ob es tatsächlich zu der erneuten Rückholaktion kommt, ist allerdings fraglich.

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