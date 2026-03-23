Klopp-Wutrede! "Das haben die gleichen Deppen geschrieben"

Stefan Kumberger , Johannes Behm 23.03.2026 • 21:40 Uhr Jürgen Klopp hat genug von den Gerüchten um seine Person. Angesprochen auf einen möglichen Trainerjob bei Real Madrid setzt der 58-Jährige zu einer Wutrede an.

Interesse von Real Madrid? Unzufrieden mit seinem Job bei Red Bull? Jürgen Klopp hat am Montag am Rande des Events von MagentaTV zur Vorstellung der TV-Experten zur WM 2026 aufgrund der Berichterstattung um seine Person zu einer Wutrede angesetzt.

„Wann ist eine Nachricht eine Nachricht? Wenn irgendjemand ein Blatt Papier nimmt und etwas draufschreibt? Oder wenn etwas dran ist?“, fragte der Head of Global Soccer von Red Bull sarkastisch, angesprochen auf ein vermeintliches Interesse von Real Madrid.

„Sorry“: Klopp reagiert auf Real-Gerüchte

Und weiter: „Wie müsste die Situation denn sein? Dass Real Madrid mich irgendwann mal angerufen hat und gefragt hat: ‚Jürgen, kannst du dir das vorstellen?‘ Pérez am Telefon: ‚Jürgen hast du Bock?‘“

Dann redete sich der 58-Jährige endgültig in Rage: „Oder reicht es, dass OE24 – keine Ahnung, ob das KI ist, oder ob da irgendwelche Menschen dahinter sitzen – einfach irgendeinen Dreck schreibt?“

Zuletzt haben diverse Medien gerüchteweise über ein vermeintliches Madrid-Interesse berichtet, Klopp hatte ein Engagement jedoch bereits ausgeschlossen. „Da müsst ihr euch wirklich mal ein bisschen disziplinieren“, forderte der ehemalige Liverpool-Trainer von den anwesenden Journalisten, darunter SPORT1.

Klopp: „Das haben die gleichen Deppen geschrieben“

Der Wahrheit entsprächen diese Berichte nicht. „Wenn Real Madrid angerufen hätte, dann hätte man es schon irgendwann mal gehört. Aber das ist alles nur Blödsinn“, stellte der 58-Jährige klar.

„Die haben nicht einmal angerufen, nicht ein einziges Mal. Mein Berater ist auch da, den könnt ihr auch fragen. Den haben sie auch nicht angerufen, stellt euch das mal vor. Also: Sorry, Madrid. Erstmal müssen sie anrufen, bevor ich irgendwas sage.“

Auf SPORT1-Nachfrage stellte Klopp dann auch klar, dass an einem Abschied von RB nichts dran sei. Darüber hatten zuletzt die Salzburger Nachrichten berichtet. „Das haben die gleichen Deppen geschrieben, Salzburger Nachrichten“, ärgerte sich Klopp: „Je weniger Ahnung jemand hat, desto mehr denkt er, ich müsste an den jeweiligen Standorten noch öfter sein als ich bin.“

Klopp kontert Journalist: „Der hat mal gar keine Ahnung“

Gerade einem Journalisten gegenüber wurde Klopp mehr als deutlich: „Der Kollege von den Salzburger Nachrichten, der das geschrieben hat, der hat mal gar keine Ahnung.“