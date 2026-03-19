Krösche-Abendessen: BVB-Coach Kovac reagiert

BVB-Trainer Niko Kovac hat auf die jüngsten Meldungen um Frankfurt-Sportvorstand Markus Krösche reagiert. Die beiden waren sich beim Abendessen in Frankfurt begegnet. Auch SPORT1 berichtete über den Vorgang.

„Es ist ziemlich merkwürdig, wenn ich eingeladen werde vom Ehrenpräsidenten der SGE zum Geburtstag, dass ich hier gestalkt werde, dass ich verfolgt werde. Das ist das Erste“, sagte Kovac auf der Pressekonferenz des BVB am Donnerstagmittag.

Das Zweite sei: „Wenn ich mich mit Jan Martin Strasheim (Direktor Kommunikation und Marke bei Eintracht Frankfurt; Anm. d. Red.) treffe und dann Essen habe und dann by the way auch noch Krösche da ist, heißt das nicht, dass wir irgendwas … Weit hergeholt. Also diese Fantasie hätte ich gerne.“

Krösche und Kovac beim Abendessen

Kovac war am Dienstag anlässlich des 70. Geburtstags von Eintracht-Legende und Ex-Präsident Peter Fischer in seine alte Heimat gereist.

Zuvor trafen sich Kovac, Krösche und Strasheim zum gemeinsamen Abendessen. Ursprünglich waren nur Strasheim und Kovac verabredet. Die beiden kennen sich seit ihrer gemeinsamen Zeit bei den Hessen bestens und sind befreundet. Krösche leistete den beiden spontan Gesellschaft.